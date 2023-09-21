أفضل العلاجات المنزلية لعلاج حرقة المعدة

ماذا تفعل إذا تعرضت لنوبة شديدة من حرقة المعدة، ولا توجد أدوية أو صيدليات قريبة؟ قام الخبراء بتسمية العديد من الوصفات المنزلية سريعة المفعول.

وإذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من حرقة المعدة، فأنت بحاجة إلى وجبة فطور كبيرة وعشاء صغير، بالإضافة إلى فقدان الوزن، سيعمل هذا النظام الغذائي على استقرار عملية التمثيل الغذائي وتقليل عدد نوبات حرقة المعدة، واحرصي على التخلص من دهون البطن، التي لا تزيد من خطر الإصابة بفتق المعدة فحسب، بل تساهم أيضًا في حرقة المعدة.

وتقليل كمية الكربوهيدرات في نظامك الغذائي سيؤدي إلى تحسين الأعراض، كما وجد العلماء في عام 2006، إن تقليل الكربوهيدرات إلى 20 جرامًا أو أقل يوميًا يغير بشكل كبير مستوى الرقم الهيدروجيني في المعدة.

حاول تحديد أسباب حرقة المعدة بالضبط احتفظ بمذكرات طعام خاصة، والتي يمكن استخدامها لتحديد الأطعمة التي تسبب أعراضًا غير مرغوب فيها.

غالبًا ما تكون هذه الأطعمة والمشروبات الدهنية والحمضية والأطعمة الغنية بالتوابل والقهوة والشوكولاتة والبيرة والنبيذ، السيطرة على مستويات التوتر لديك يرتبط هذا التفاعل البيولوجي القديم لجسم الإنسان تجاه أي تهديدات أيضًا بالحرقة.

ابدأ بارتداء ملابس فضفاضة لتجنب الضغط على منطقة البطن، ولا تتناول الطعام قبل موعد النوم بأكثر من ثلاث ساعات، ويجب أن تكون الوسادة الموجودة في السرير مرتفعة قليلاً لتقليل حدوث حرقة المعدة، ومضغ الأطعمة التي تحفز إنتاج اللعاب، مثل الخضروات المقرمشة ولا تنس الأطعمة التي لها القدرة على محاربة أعراض حرقة المعدة وتشمل هذه الخضروات الورقية الخضراء والبروبيوتيك والزنجبيل والكركم وعصير الصبار والأطعمة الغنية بالألياف والماء العادي.