في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد بان مدارس الوادي الجديد تستعد بكل حماس وتحضيرات مكثفة لاستقبال طلابها المدرسين في العام الدراسي الجديد 2024/2023. ومن بين هذه الاستعدادات تأتي إعداد القاعات المخصصة لرياض الأطفال تتزين في ابهى صورها لاستقبال اطفال المستوى الأول والثانى، التي يتولى فريق إدارة البلاط التعليمية الاشراف عليها

تعتبر قاعات رياض الأطفال من أهم الأماكن في المدرسة، حيث تكون البداية الأولى لتلاميذ المستوى الأول والثاني في مسيرتهم التعليمية. ولذلك، يتم العمل بلا كلل وجهد لإعداد تلك القاعات في أبهى صورها والتأكد من توفير بيئة محفزة وملائمة لنشاطات الأطفال.

من بين الجوانب التي يتم الاهتمام بها في تجهيز قاعات رياض الأطفال هي التنسيق الجمالي والتصميم اللطيف. فعند دخول الأطفال إلى الفصل، يجب أن يشعروا بالراحة والبهجة من خلال الألوان المشرقة والديكورات المبتكرة المناسبة لعمرهم.

تضم هذه القاعات أثاثًا ملائمًا يلبي احتياجات الأطفال خلال فترة وجودهم في المدرسة. فمن المهم توفير طاولات وكراسي صغيرة تتوافق مع ارتفاعهم، بالإضافة إلى وضع مساحة للأماكن المختلفة للعب والتفاعل الاجتماعي.

بجانب ذلك، يتم العمل على تجهيز القاعات بمواد تعليمية وألعاب تعليمية متنوعة تساهم في توفير بيئة تعليمية محفزة وتشجع الاستكشاف والتفكير الإبداعي لدى الأطفال. كما يجب أن تتوفر تقنيات تعليمية متطورة تساعد المعلمين على إيصال المعلومات بطرق مبتكرة وشيقة.

باختصار، تضع مدارس الوادي الجديد قاعات رياض الأطفال في أفضل حالاتها لاستقبال أطفال المستوى الأول والثاني في العام الدراسي الجديد. فهي تخصص اهتمامًا كبيرًا لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة تساعد الأطفال على الاستكشاف والتعلم بطرق مبتكرة وممتعة.

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال

قاعات رياض الأطفال بإدارة بلاط التعليمية تتزين فى ابهى صورها لاستقبال اطفال