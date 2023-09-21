ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد

ناقشت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة بمركز الداخلة كتاب " صيدلية النحل " تأليف محمد محمود عبدلله وناقش الكتاب نعمة سيد

تناول النقاش الكتاب بطريقة ممتعة وشيقة، حيث قام الحاضرون بمناقشة قصة الكتاب وشخصياتها، وتحدثوا عن المعاني العميقة والقيم الإنسانية التي يحملها. تعرف القصة على شخصية صيدلية النحل وهي عنوان الكتاب، وتشرح كيفية استخدام منتجات النحل في الطب والعلاج. كما تم تسليط الضوء على أهمية النحل في الحفاظ على التوازن البيئي والدور الذي يلعبه في زراعة النباتات.

تفاعل الحضور بإثارة واهتمام كبيرين مع الموضوع، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بالكتاب وثقافة النحل بشكل عام. أجابت المحاضرة نعمة سيد على جميع الأسئلة بشكل مفصل وموسع، وأثارت تفاعلًا إيجابيًا من قبل الحضور.

تعد هذه المناقشة جزءًا من سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية التي تعقدها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع فروعها المختلفة في مختلف أنحاء مصر. تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز ثقافة القراءة بين الأطفال والشباب، وتعزيز فهمهم ووعيهم بالعديد من المواضيع المهمة والمثيرة للاهتمام.

من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها في تنظيم المزيد من الأنشطة الثقافية والفنية في المستقبل، بهدف نشر الوعي الثقافي وتعزيز حب القراءة والتعلم بين الشباب والأطفال في جميع أنحاء مصر.

"صيدلية النحل" ورشة حكي في مكتبة الطفل والشباب في تنيدة بالداخلة

"صيدلية النحل" ورشة حكي في مكتبة الطفل والشباب في تنيدة بالداخلة