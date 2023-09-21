علاج وفحص 4200 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بشمال سيناء

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية، تم تنفيذ قافلة بيطرية في شمال سيناء من يوم ١٩ حتي ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣.

وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي العريش والشيخ زويد وبئر العبظ لعلاج مواشي وأغنام وماعز وابل ودواب صغار المزارعين والمربين لتوائم أنماط التربية في البيئة الصحراوية والمحافظات الحدودية حيث تعتبر سيناء بوابة مصر الشرقية ‏وقال د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ١٣٣ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٤٨٣ وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد ٣٣١٠ حالات وتم عمل ٢٩ عمليات جراحية وتم تحصين ٢٥٢ بالتحصينات الغير سيادية بعدد إجمالي ٤٢٠٧ حالات لدي ٢٩٥ مستفيدا من صغار مربي الماشية والأغنام والإبل بالمحافظة.

وكان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء كان قد حرص على استقبال أعضاء القافلة في أول أيام عملها وتكريمها وتوجيه الشكر لوزير الزراعة على استجابته السريعة لاحتياجات مزارعي المحافظة.