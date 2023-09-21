محافظ الوادي الجدي يواصل اللقاءات الجماهيرية مع أهالي "النهضة " بالفرافرة

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظ الوادي الجديد لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك لتسهيل التواصل المباشر بين الحكومة والمواطنين. عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءَ جماهيريًا مع المواطنين بقري النهضة بمركز الفرافرة

وأكد اللواء محافظ الوادي الجديد على أهمية توصيل شبكة الصرف الصحي لمنطقة 150 بالنهضة وذلك بناءً على مشاركة الأهالي بنسبة 50٪ من التكلفة. كما وافق على اقتراح إنشاء آبار استعواضية بمشاركة المحافظة بنسبة 25٪ من التكلفة وتحت إشراف قطاع الري. هذا القرار سيساهم في توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب اللواء الزملوط عن أهمية تسليم أراضي التقسيمات السكنية للمواطنين في أسرع وقت ممكن، حد أقصى شهر واحد، بهدف تشجيع عمليات البناء وتلبية احتياجات السكن للمجتمع المحلي.

وتم التوافق أيضًا على توصيل المياه لمناطق حظائر الماشية بالنهضة، وهي مناطق تعتمد بشكل كبير على الري الزراعي، لتوفير الرعاية اللازمة لحيواناتهم وتعزيز الإنتاج الزراعي في المنطقة وتحديد قيمة الاستهلاك وفقًا لقيمة الاستهلاك غير المنزلي والموافقة على طلب أحد المواطنين بإنشاء صوب زراعية بشرط طرح الإنتاج بمنافذ الوحدة المحلية بأسعار مخفضة.

وأشار اللواء الزملوط إلى أن هذه المطالب تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين أوضاع المواطنين والنهوض بالمنطقة، وأنها ستتم دراستها بعناية للعمل عليها في أقرب وقت ممكن والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتطوير القرية وتعزيز حياة المجتمع المحلي.

وأكد اللواء الزملوط على أهمية تحقيق التعاون بين المواطنين والجهات التنفيذية لتحسين الخدمات والبنية التحتية في المنطقة. كما وجه بسرعة حل جميع المشاكل التي تواجه المنشآت الأهلية في المنطقة وتوفير الحماية الأمنية للمواطنين والمنشآت الحيوية. وخلال اللقاء، شدد اللواء الزملوط على أهمية الاهتمام بالتعليم في المنطقة وتحسين جودة التعليم وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة لتحسين مستوى التعليم في المنطقة. وفي الختام، أكد المحافظ على استمرار الحوار المفتوح مع المواطنين للوصول إلى حلول مجدية وتحسين الأوضاع في المنطقة.

وجاء هذا اللقاء ضمن جهود المحافظة للاستماع إلى مطالب الأهالي وحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم، حيث أكد اللواء الزملوط على أهمية تحسين الخدمات الأساسية من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير المياه والكهرباء والصرف الصحي للقرى والمناطق الريفية.

وأشار أيضًا إلى أن تلبية مطالب المواطنين يأتي ضمن أولويات المحافظة ومن ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية المناطق النائية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وخلال اللقاء، أثنى الأهالي على جهود المحافظة في تنمية المنطقة وتحسين الخدمات، كما قدموا بعض المقترحات والاقتراحات التي ستعمل المحافظة على دراستها وتطبيقها إذا اعتمدت.

وفي نهاية اللقاء، شكر اللواء الزملوط المواطنين على حضورهم والتعاون مع المحافظة في تحسين الخدمات وتنمية المنطقة، مؤكدًا على استمرار الجهود لتلبية مطالبهم وجعل المنطقة أفضل مكان للعيش.

محافظ الوادي الجدي يواصل اللقاءات الجماهيرية مع أهالي "النهضة " بالفرافرة

محافظ الوادي الجدي يواصل اللقاءات الجماهيرية مع أهالي "النهضة " بالفرافرة

محافظ الوادي الجدي يواصل اللقاءات الجماهيرية مع أهالي "النهضة " بالفرافرة

محافظ الوادي الجدي يواصل اللقاءات الجماهيرية مع أهالي "النهضة " بالفرافرة

محافظ الوادي الجدي يواصل اللقاءات الجماهيرية مع أهالي "النهضة " بالفرافرة

محافظ الوادي الجدي يواصل اللقاءات الجماهيرية مع أهالي "النهضة " بالفرافرة

محافظ الوادي الجدي يواصل اللقاءات الجماهيرية مع أهالي "النهضة " بالفرافرة