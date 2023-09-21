أبرز المعلومات عن مشروع مركز الزوار الجديد بميدان الوادي المقدس

في زيارة تستهدف المشروعات السياحية، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة سانت كاترين، حيث تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء مركز الزوار الجديد بموقع ميدان الوادي المقدس في مدخل المدينة، للوقوف على سير العمل بمختلف مكونات مشروع تطوير "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام".

كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالمنطقة معارض للمشروعات البدوية، والتي تضمنت منتجات حرفية وتراثية، تعكس الطابع الفني والحضاري لمدينة سانت كاترين، ونسقها الطبيعي والعمراني، إلى جانب مجموعة من منتجات الأعشاب التي تتميز بها المنطقة.

وترصد “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية أبرز المعلومات عن مشروع مركز الزوار الجديد بمدينة سانت كاترين بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء:

يقع مشروع مركز الزوار الجديد في مدخل مدينة سانت كاترين بموقع ميدان الوادي المقدس.

يقام مشروع مركز الزوار الجديد على مساحة 3170 م2.

يمثل المشروع نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبنى حديث مخفي في الطبيعة.

يضم مركز الزوار الجديد الخدمات الأساسية مثل نقطة استعلامات، ومحلات هدايا تذكارية، ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات وطيران، ومطعم، وكافيتريا، وخدمة شرطة، وصيدلية.

كما يضم المركز أيضًا قبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين وجبل سيناء.

ويحتوي مشروع مركز الزوار الجديد على حديقة تضم نقطة وصول ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية.

كما يضم منطقة للاستجمام تضم مقاعد للجلوس في الطبيعة وبحيرة صغيرة مع استخدام المكونات والألوان المحلية المتماشية مع الطبيعة المحيطة.

المشروع يقوم على إضافة وحدات سكنية، وتنفيذ خدمات، لتوفير مجتمع سكني خدمي متكامل خارج المدينة بنحو 3 كيلومترات، لاستيعاب الزيادة السُكانية والحركة السياحية المتوقعة الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، بعد استكمال مشروعات التنمية.

كما يشهد المشروع تنفيذ 21 مجمعاً سكنياً، بإجمالي 546 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 230 م2، مع إنشاء خدمات متكاملة تضم مدرسة، ومسجدًا، وكنيسة، ومحال تجارية.