سانت كاترين قطعة من أوروبا (صور)

مدينة سانت كاترين هي أكثر مدن سيناء خصوصية وتميزاً، فهي أعلى الأماكن المأهولة في سيناء حيث تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر في قلب جنوب سيناء.

جبل موسى



ففي فصل الربيع تنتشر في سانت كاترين بحيرات و شلالات مياه لتجعل من سانت كاترين " سويسرا مصر " كما يطلق عليها المصريون.

ويقول خالد البليدى - صحفي، إننا نصعد الجبال وفي الوديان الجبلية ونشاهد الزهور في حضن الجبل في مناظر فريدة تركتها الأمطار والثلوج والسيول ووفرت المياه لهذه النباتات أن تنبت وسط الصخور، وأن سانت كاترين قطعة من الجنة، ومناظرها الخلابة والجميلة.

جبال سانت كاترين في الشتاء



كما أشار أن مشروع التجلي الأعظم يتناسب مع طبيعة سانت كاترين، مشيرًا إلى أن العمل يجري بمشروع تطوير مدينة سانت كاترين على قدم وساق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لوضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة بالمدينة.

دير سانت كاترين

وأشار إلى أن المشروع يشمل تطوير ممشى دير سانت كاترين، ومشروع إنشاء الحى السكنى الجديد بالزيتونة، ومركز الزوار، وساحة السلام والفندق الجبلى، والنزل البيئى الجديد، وتطوير النزل البيئى القائم، والمنتجع الجبلى أعلى الهضبة، وتطوير مركز المدينة التراثى، وتنفيذ شبكة المرافق لاستيعاب أعمال التطوير بالمنطقة.



