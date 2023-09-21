عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قام عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، في حين اعتقل الاحتلال المرابطة المقدسية نفسية خويص، من البلدة القديمة بالقدس.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في صحن المسجد.

وأوضحت أن شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 48 للمسجد الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وعززت شرطة الاحتلال وجودها وانتشار عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المرابطة المقدسية نفيسة خويص، في أثناء وجودها بميدان عمر بن الخطاب بالبلدة القديمة من القدس، وذلك بعد أيام من إصدار قرار بإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك لستة أشهر.

ودعت مؤسسات وهيئات مقدسية إلى تكثيف الرباط والحشد في المسجد الأقصى المبارك، خلال الأيام المقبلة، للدفاع عن المسجد وإفشال مخططات الجماعات الصهيونية والمستوطنين، التي تهدف إلى تهويد الأقصى، مطالبةً كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى بالقدوم وتحدِّي إجراءات الاحتلال وقيوده المستمرة حول المدينة المقدسة.

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