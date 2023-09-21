الشريف و طهيو يؤكدان الوزارة تسعى لحماية الاطفال " كريمى النسب " بالاسكندرية

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على جميع الجهات التنفيدية بالحرص على تقديم الرعاية والاهتمام بالاطفال " كريمى النسب " فى تلك المرحلة الهامة من حياتهم تمهيدا لنقلهم بعد دلك الى دور الرعاية التابعة للوزارة التضامن الاجتماعى .

جاء دلك خلال افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال تطوير دار «كريمي النسب» بمنطقة القباري، والتي تعد الدار الوحيدة على مستوى محافظة الإسكندرية لاستقبال الأطفال كريمي النسب، من عمر يوم وحتى سن سنتين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للأطفال كريمي النسب بما يساهم في تنشئة اجتماعية سليمة لهم.

وثمّن الشريف أعمال التطوير الشاملة التي تمت بالدار والتي شملت البنية الإنشائية وتزويدها بجميع التجهيزات والأجهزة الحديثة اللازمة. وقال إن الدار أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأكد أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال «كريمي النسب» في تلك المرحلة الهامة من حياتهم تمهيدًا لنقلهم بعد ذلك إلى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبها أكدت الدكتورة أميرة طهيو أن الوزارة تسعد أن يكون هؤلاء الأطفال في حمايتها حيث توفر لهم كافة المستلزمات الطبية والغذائية التي تتطلبها تلك المرحلة الهامة من حياة الطفل كما تتم رعايتهم من قبل طاقم طبي ويتم متابعتهم طبيًا بشكل يومي.

من جانبها؛ عبرت الدكتورة أميمة الشيخ عن سعادتها لتحقيق الحلم الذي طالما تمنت تنفيذه على أرض الواقع، فقد استغرقت أعمال التطوير أربعة أشهر تم خلالها تحويل الدار من مبنى غير صالح للحياة الآدمية إلى دار متكاملة تضم كافة الخدمات اللازمة لضمان حياة كريمة للأطفال، كما تم توسعة الدار لتشمل ٢٥ طفلًا.