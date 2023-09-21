مؤتمر CLOUDTECH SUMMIT 2023 يستكشف التجارب الناجحة فى التكنولوجيا والحوسبة السحابية

CLOUDTECH SUMMIT 2023

اختتم أمس الاربعاء الحدث التكنولوجى الأبرز فى مجال التكنولوجيا والحوسبة السحابية CLOUDTECH SUMMIT، واستهدف المؤتمر استكشاف التجارب الناجحة فى هذا المجال وتسليط الضوء على مستقبل التكنولوجيا فى مصر.

جاء المؤتمر بحضور نخبة من الخبراء والمتحدثين، منهم المهندس عبدالرحمن البوشى، الرئيس التنفيذى لشركة فورتى كلاود، والدكتورة عزة الشناوى، مديرة مصر وشمال إفريقيا لشركة أمازون ويب سيرفيسز، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلى الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا السحابية. يتم تنظيم هذا المؤتمر من خلال شركة فورتى كلاود، الشريك الاستراتيجى لأمازون ويب سيرفيسز (AWS) فى مصر وشمال افريقيا والشرق الاوسط. ويتمتع المؤتمر برعاية كبرى من قبل Amazon Web Services (AWS) وشركات مثل Trend Micro و AMD و OpenText وGenesys.

وشاركت فى فعاليات المؤتمر مجموعة من الشركات الناشئة والمبتكرة. حيث تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة فى مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية باستخدام الخدمات المقدمة من قبل «أمازون ويب سيرفيسز AWS». من خلال مشاركتها فى المؤتمر، يمكن للمشاركين استكشاف الابتكارات الجديدة والتواصل مع مبدعى هذه الشركات الصاعدة، والتى تلعب دورًا مهمًا فى تشكيل مستقبل التكنولوجيا فى مصر.

واستهدف المؤتمر جميع القطاعات فى مصر، بدءًا من المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وصولًا إلى الشركات الناشئة، فى 17 قطاعًا مختلفًا ما بين الصناعة والإعلام والبترول والعقارات والتجزئة والإلكترونيات والاتصالات والتعليم والصحة وغيرها.

وتضمن المؤتمر 14 جلسة نقاشية تتناول مجموعة من الموضوعات التى تسلط الضوء على أهم الابتكارات فى تكنولوجيا الحوسبة السحابية Cloud Computing هذا العام، وكيفية الاستثمار فى التكنولوجيا السحابية للشركات الناشئة والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية فى التكنولوجيا السحابية، والتى تعمل على تقليل التكاليف مع الحفاظ على البيانات المختلفة التى تعتمد عليها المؤسسات فى مختلف مجالاتها.

واستهدف المؤتمر أيضًا تمكين المؤسسات والشركات من التحول الرقمى باستخدام الخدمات السحابية والحفاظ على البيانات والمعلومات بقيمة استثنائية، وكذلك استكشاف منصات جديدة وأكثر من 200 خدمة مختلفة تقدمها AWS «أمازون ويب سيرفيسز» بدعم من شركة فورت كلاود الشريك الاستراتيجى، مما يساهم فى معرفة كل ما تقدمه أمازون ويب سيرفيسزAWS كمنصة شاملة تمكن المؤسسات من فتح مجالات جديدة للابتكار وتحقيق كفاءة التشغيل.

وأتاح المؤتمر آفاقًا جديدة لفرص العمل فى مجال التكنولوجيا والحوسبة السحابية وتوفير منصة فريدة للخبراء والمهتمين فى هذا المجال لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات حيث يوفر فرص عمل للباحثين عن وظائف جديدة فى هذا القطاع المزدهر.

وسلطت الجلسات النقاشية للمؤتمر الضوء على كيفية الحفاظ على أمان وسلامة البيانات ومنع التسلل للمعلومات وفحص البرامج الضارة داخل أنظمة الـ SAP التى توفر تطوير الحلول البرمجية للشركات، وكذلك رفع قدرات الأعمال وتقديم حلول تكنولوجية واسعة وآمنة قابلة للتوسع وموثوق بها.