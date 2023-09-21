مولر يحقق إنجاز جديد ويهدد عرش رونالدو في دوري أبطال أوروبا

حصد المخضرم توماس مولر، نجم بايرن ميونخ الألماني، ثمار الفوز الثمين لفريقه على مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وحقق البافاري فوزا ثمينا على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من أبطال أوروبا.

في اللحظات الأخيرة من المباراة، شارك مولر كلاعب بديل، بدلًا من هاري كين موقعه للنجم الألماني ذو الخبرة.

مولر

وأعلنت الصفحة الرسمية لفريق بايرن ميونخ، بعد انتهاء المباراة أن توماس مولر، حقق إنجازًا بالفوز 100 في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

أصبح اللاعب الألماني الثالث الذي يصل إلى الفوز 100 مباراة في تاريخ البطولة، وهو يحتل المركز الثالث خلف لاعبا ريال مدريد السابقين، الإسباني إيكر كاسياس، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للبطولة الأوروبية برصيد 141 هدفًا.

ويُعد رونالدو اللاعب الأكثر فوزًا برصيد 115 انتصارًا، ويأتي في المركز الثاني إيكر كاسياس بـ 101 انتصارًا، وحالياً مولر على بُعد انتصارين فقط من تحطيم الرقم القياسي لحارس ريال مدريد والاقتراب من رونالدو.

جدير بالذكر أن مولر احتل أيضًا، المركز السابع في قائمة اللاعبين الذين شاركوا في مباريات دوري أبطال أوروبا، برصيد 145 مباراة، متفوقًا على الإسباني راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد.