«أوريجامى».. أحدث مشاريع «مدينة مصر» فى تاج سيتى

«أوريجامى»..

أعلنت مدينة مصر عن إطلاق أحدث مشروعاتها أوريجامى “Origami” فى تاج سيتى بالقاهرة الجديدة من خلال مِنّكْ، الشركة التابعة لمدينة مصر.

وتعد مِنّكْ مطورًا عقاريًا متخصصًا فى المشروعات الحصرية ذات الطابع المتميز والمفاهيم المبتكرة، مما يعزز من تنوع المشروعات والمنتج العقارى الذى تقدمه شركة مدينة مصر لتناسب مختلف الأذواق. ويأتى إطلاق مشروع أوريجامى تماشيًا مع الاستراتيجية التوسعية للشركة، وتبنيها خطة طموحة والتى تعتمد على الابتكار بهدف تلبية كافة تطلعات عملائها وتطوير السوق العقارى فى مصر.

وتعتبر مِنّكْ المطور لعدد من المشروعات ذات المفاهيم المبتكرة فى مصر مثل مشروع The HOFT، كمشروع عقارى استثمارى يعتمد على مفهوم الملكية الجزئية فى مصر، ومشروع كيندا، المشروع المستوحى من نمط الحياة الكندى والعلامة التجارية الرائدة والذى يقع فى تاج سيتى.

ويستوحى مشروع أوريجامى تصميماته الفنية من الثقافة اليابانية التقليدية. بطابع بسيط يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات والأشكال لخلق مجتمع بطابع مميز. حيث يجسد المشروع تصاميمه من فن الأوريجامى الذى يتميز بالهندسة المعمارية الحديثة باللون الأبيض لإرضاء جميع الأذواق والتى تتكون من مزيج فريد من الخطوط المرتبة والأشكال البسيطة التى تجذب العين.

ويتضمن مشروع أوريجامى وحدات سكنية متنوعة حيث يمتد المشروع على مساحة 434,284 مترًا مربعًا وينقسم إلى مرحلتين. وتنطلق المرحلة الأولى بأكثر من 500 وحدة تتكون من فيلات بتصميمات فريدة وجذابة تناسب جميع أذواق وتطلعات العملاء. ويتكون المشروع من فيلات مستقلة بمساحة 160 إلى 240 مترًا مربعًا، وتاون هاوس بمساحات تتراوح بين 156 إلى 159 مترًا مربعًا، وفيلا Quattro والتى تنقسم إلى أربعة أجزاء بمساحة 143 مترًا مربعًا، على أن يتم التسليم خلال أربع سنوات.

وتعليقًا على إطلاق المشروع، صرح المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: «نفخر بوجود مِنّكْ وهى المسؤولة عن المشروعات الحصرية ذات الطابع المتميز والمفاهيم الجديدة، والتى تطلق مشروعها الأول «أوريجامي» بعد الاستحواذ عليها من شركة مدينة مصر، انطلاقًا من حرصنا على تقديم منتجات وحلول عقارية مبتكرة حيث يمزج مشروع أوريجامى بين التصميمات الفنية والمفاهيم المعمارية الحديثة. تسعىمدينةمصرلتنميةمحفظةالأراضىالتىتمتلكهاوالتىتبلغأكثرمن 9 ملايين متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة استنادًا على خبرتنا التى تمتد لأكثر من 60 عامًا فى السوق العقاري». ويأتى إطلاق مشروع Origami فى تاج سيتى كخطوة جديدة تتخذها شركة مدينة مصر لتحقيق استراتيجيتها التوسعية فى عام 2023، هذا إلى جانب إطلاق عدة مشروعات أخرى من بينها: المرحلة الثانية من مشروع Clubside فى تاج سيتى، ومشروع راى فى سراى، وThe Hoft فى تاج سيتى، وزهو فى أسيوط، بالإضافة إلى تطوير أعمال البنية التحتية فى كافانا فى سراى.