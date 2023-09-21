نستهدف الإسراع بمعدلات التنفيذ لمشاريعنا

المهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة «إنرشيا» للتنمية العقارية:

أكد المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة «إنرشيا» للتنمية العقارية، أن التركيز على التنفيذ فى مشروعات الشركة القائمة يعد أولوية أساسية خلال الفترة الراهنة، حيث وضعت الشركة خطة استثمارية قوية للعام الجارى لتحقيق خطة التسليمات المحددة، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تسليم 650 وحدة بمشروعاتها خلال 2023، منها 300 وحدة فى مشروع «چيفيرا».

وأضاف فى حوار خاص، أن مشروع «چيفيرا» هو أكبر مشروعات الشركة بمساحة إجمالية تبلغ 5.4 مليون متر مربع، ويضم المشروع وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة و«توين هاوس» و«تاون هاوس» وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التى تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.

ولفت إلى أن الشركة حصلت على القرار الوزارى لمشروع «چيفيرا» بعدما وقعت العقود النهائية الخاصة بأراضى المشروع فى أعقاب نقل ولاية أراضى الساحل الشمالى من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى خطوة تعطى المشروع المزيد من المرونة والكفاءة فى المخطط التفصيلى للمشروع ، والمزيد من تنوع الخدمات داخله.

وتابع أن المشروع يضم 3 فنادق بإجمالى 400 غرفة تقريبًا، بالإضافة إلى شقق فندقية، ونستهدف أن يبدأ تشغيل أول فندق بالمشروع خلال صيف 2025، كما تم التعاقد مع شركتى «داركو للمقاولات» و«مودرن إنتريورز» لتنفيذ أعمال جديدة بمشروع «چيفيرا» بقيمة إجمالية تبلغ نحو 450 مليون جنيه.

واستطرد بأن التعاقد مع شركة داركو للمقاولات يتضمن تنفيذ 76 مبنى بإجمالى 189 وحدة، كما يتضمن التعاقد مع شركة مودرن انتريورز تنفيذ 135 مبنى بإجمالى 299 وحدة، وتأتى هذه التعاقدات فى ظل اهتمام شركة إنرشيا بأولويات التسليم للعملاء، مؤكدًا أن ذلك سيكون وفق معايير واشتراطات تحافظ على جميع عناصر الجودة فى كافة تفاصيل بنود الأعمال التى سيتم تنفيذها.

ولفت إلى أن توفير الخدمات بالتوازى مع التسليم للعملاء هو جزء أساسى من استراتيجية عمل الشركة، حيث أن الهدف ليس مجرد تسكين وحدات ولكن إنشاء حياة متكاملة داخل المشروع، لذا فإن الشركة تقوم بإنشاء وحدة طبية فى مشروع «چيفيرا» لحين إنشاء المستشفى فى المشروع، موضحًا أن الشركة تقدمت بطلب للحصول على الموافقات الخاصة ببدء تنفيذ المستشفى وفقا للقرار الوزارى للمشروع.

وقال إن الشركة حصلت على القرار الوزارى لمشروع «چيفيرا» بعدما وقعت العقود النهائية الخاصة بأراضى المشروع فى أعقاب نقل ولاية أراضى الساحل الشمالى من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى خطوة تعطى «جيفيرا» المزيد من المرونة والكفاءة فى المخطط التفصيلى للمشروع، والمزيد من تنوع الخدمات داخله.

وتابع: »نجحنا فى بيع حوالى 5 آلاف وحدة بإجمالى مشروعاتنا، وباقى الوحدات ما بين إنهاء التنفيذ والتشطيب، ونستهدف فى مشروعاتنا تدشين حياة متكاملة للعملاء، قائمة على الرقى والرفاهية وجودة الحياة».

وأشار إلى إن إجمالى محفظة مشروعات الشركة تضم 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 مشروعات تتنوع بين السكنية والتجارية فى القاهرة والبحر الأحمر، لافتًا إلى حجم التنوع فى محفظة مشروعات الشركة من حيث الأنشطة والمواقع، وهو ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين للشركة.

وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم مشروع»Soleya» بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكنى متكامل، يقع على مساحة 19 فدانًا، ويضم شققًا سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالى 172 وحدة بنسبة بنائية تصل إلى 22% فقط من إجمالى مساحة المشروع.

ونوه بأنه تم تسليم المرحلة الأولى والثانية من مشروع «Joulz» ، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، ويقع المشروع على مساحة 115 فدانًا، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة، كما بدأت الشركة تسليمات المشروع.

كما تم تسليم مشروع G-Cribs Phase I & II فى الجونة بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل فى البحر الأحمر يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم المشروع 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية، ويقدم المشروع لساكنيه فرصة لحياة مليئة بالبساطة والرفاهية.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروع «Brix» وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يضم 194 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25%، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 82 مترًا وحتى 275 مترًا للشقق.

وأوضح أن الشركة نجحت فى تسليم مشروع «Veranda» فى منطقة سهل حشيش، وهو مشروع متكامل يضم 183 وحدة، كما أنهت الشركة تنفيذ مشروع « Medipoint Sheikh Zayed» وهو مشروع تجارى طبى ويضم 29 عيادة على مساحة 3 آلاف متر فى الشيخ زايد.

كما أنهت الشركة تنفيذ وتسليم مشروع West Hills وهو مشروع سكنى متكامل يضم 98 وحدة، ويقع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين شقق ودوبليكس.

وقال إن مبيعات الشركة للعملاء من خارج مصر تبلغ حوالى 13% أجانب معظمهم خليجيون، وكان هناك تواجد قوى للخليجيين فى منطقة الساحل الشمالى خلال موسم صيف 2023، ويتميز العقار فى مصر بتنافسية شديدة نظرًا لانخفاض السعر مقارنة بالأسعار العالمية، مع توفر الخدمات عقب تشغيل الدولة لمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أن الشركة تتواجد فى معرض سيتى سكيب مصر 2023، وذلك ضمن خطتها للمشاركة فى المعارض والفعاليات القوية، وتطرح الشركة خلال المعرض وحدات مميزة بمشروع «چيفيرا» بأنظمة متنوعة وفترات سداد تصل إلى 9 سنوات.