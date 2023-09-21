مدينة O West تستعرض مشروعات تمثل الوجهة المثالية لحياة عصرية وعالم من الرفاهية والتميز

تزامناً مع معرض «سيتى سكيب» 2023

استعرضت مدينة O West، المدينة المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، أبرز مشروعاتها السكنية المتميزة، وهى مشروع Spring Valley، ومشروع Club Yard، ومشروع Core Apartments، بأنظمة سداد تنافسية وتتماشى مع كافة احتياجات العملاء بمقدم 5% وتقسيط على 7 سنوات، وذلك على هامش انعقاد النسخة الثانية عشرة من معرض «سيتى سكيب» 2023.

ويتميز مشروع Spring Valley بالموقع المتميز، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمرافق وتصميم المشروع، طبقًا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتلبى كافة احتياجات العملاء، ويقدم المشروع مجموعة متنوعة لا مثيل لها من الفيلات المستقلة، و«توينهاوس»، و«تاونهاوس» بالإضافة الى العديد من التصميمات الخارجية الأنيقة التى تطل على المناظر الطبيعية الراقية. ويتمتع التخطيط الرئيسى الخاص بالمشروع بالارتفاعات فتشبه طبيعة الوديان من حيث تواجد الوحدات السكنية على مرتفعات مختلفة مما يتيح فرصة أكبر لرؤية المناظر الطبيعية بالإضافة إلى المساحات الخضراء ومسارات للمشاة وممرات للدراجات. وتتضمن مرحلة Spring Valley 217 وحدة سكنية متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة لعملاء مدينة O Westالذين يبحثون عن الفخامة والرقى ومن المقرر تسليم المرحلة عام 2027.

فى حين يتضمن مشروع Club Yard 404 وحدات سكنية متنوعة، ويبعد دقيقة واحدة عن نادى O Westالرياضى والاجتماعى. ويمثل مشروع Club Yard الحى العائلى المثالى حيث يوفر العديد من الخدمات والمرافق التى تُمكن العائلات من ممارسة العديد من الأنشطة على رأسها الاستمتاع بالمطاعم والمحلات التجارية ومناطق الشواء الخضراء، وممرات الدراجات وبحيرة صناعية مما يضمن أسلوب حياة عصرى مليئًا بالطاقة والحيوية، ومن المقرر تسليم المرحلة ايضا فى عام 2027.

ويتماشى مشروع Core Apartments مع الاحتياجات المختلفة لعملاء مدينة O Westالذين يتطلعون إلى حياه مثالية، ويتضمن المشروع حوالى 721 وحدة سكنية تقدم مجموعة متنوعة من الشقق، والدوبلكس. وتتميز الوحدات بأسعار تنافسية كونها نصف تشطيب وتم إطلاق هذا المشروع بناءً على طلب السوق العقارى لمثل هذا النوع من الوحدات وقد حاز بإقبال كبير من قبل العملاء. كما ان Core Apartments تعد الخيار المثالى لمن يبحثون عن الاستثمار فى الوحدات العقارية لعائدها المالى المرتفع. ولقد تم طرح مرحلتين من المشروع وتم بيعهما خلال 3 أيام من إطلاقهما ومن المقرر تسليم المشروع عام 2027.

عبر تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدن O West و«مكادى هايتس» و«بيوم»، عن سعادته بالمشروعات المتميزة التى تم طرحها خلال هذه الفترة وعلى مدار هذا العام وقال: «تضم المشروعات الثلاثة مجموعة متنوعة من الوحدات، من الشقق والفيلات الفاخرة بمختلف أنواع التشطيب، وذلك تماشياً مع استراتيجية مدينة O West فى بناء مدينة متكاملة حيث تسعى دائما إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبى احتياجات وتوقعات العملاء المتنوعة وتلبى طموحاتهم فى الحصول على السكن والعيش الراقى.

وتتميز مشروعات O West السكنية بتصميماتها المعمارية الفاخرة والفريدة، فضلاً عن تخطيطها المتميز الذى يضم مساحات واسعة من الأراضى الخضراء والمياه، إضافة إلى مرافقها وخدماتها المتكاملة.»

وأوضح «دويدار»، حرصنا على أن تكون مدينة «O West» بها كل ما يلزم لتصبح واحدة من أفضل المدن السكنية تميزًا فى مصر حيث بدأت الحياة بالفعل فى المدينة بالإضافة إلى توافر كل الخدمات من قبل انتقال السكان للعيش بها، ولذلك أصبحت مدينة O West من اكثر المدن التى يبحث عنها العملاء فى السوق العقارى سواء للسكن أو بغرض الاستثمار، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة التى بها أعلى معايير جودة الحياة»

والجدير بالذكر ان مدينة O West واصلت تأكيد مكانتها الرائدة فى غرب القاهرة حيث ارتفعت صافى المبيعات العقارية خلال النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 3،6 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 47،8%. ونتج هذا النمو من تمكن الشركة من زيادة متوسط سعر بيع المتر بنسبة 43،8% إلى 52٫512 جنيه للمتر المربع إضافة إلى ارتفاع عدد الوحدات المباعة خلال الفترة بنسبة 26،6% خلال النصف الأول من 2023. وتخطط مدينة O Westإلى تسليم أكثر من 1000 وحدة خلال 2023 و2024.

وتقع مدينة O West على مساحة 1000 فدان بما يعادل 4.2 مليون متر مربع وتتميز بموقع فريد فى قلب 6 أكتوبر وعلى بعد دقائق من ميدان جهينة. وتتميز المدينة بالتصميم والتخطيط العمرانى الفريد، الذى يحقق التوازن بين المساحات المخصصة للمبانى والمساحات الخضراء، مع تقسيم المدينة إلى أحياء عصرية فريدة وتوفير أماكن للفاعليات الاجتماعية. وتتضمن المدينة 11000 وحدة سكنية، فضلاً عن نادى O Westالرياضى والاجتماعى والذى يعد واحداً من أكبر أندية غرب القاهرة ويقع على مساحة 41 فداناً. وتشمل المدينة أيضا على المنطقة التعليمية وتحتوى على 4 مدارس بأنظمة تعليمية مختلفة تعمل جميعها بكامل طاقتها، والمنطقة الطبية ،والتجارية، والمجمع الإدارى OBusinessDistrictوتتميز المدينة بوجود العديد من وسائل النقل مع شبكة طرق ذكية، فضلا عن حلول الأمان الذكية التى توفر الحماية لجميع العائلات.

مدينة O West -

تقع مدينة O Westعلى مساحة 1000 فدان بما يعادل 4.2 مليون متر مربع وتتميز بموقع فريد فى قلب 6 أكتوبر وعلى بعد دقائق من ميدان جهينة. وتتميز المدينة بالتصميم والتخطيط العمرانى الفريد، الذى يحقق التوازن بين المساحات المخصصة للمبانى والمساحات الخضراء، مع تقسيم المدينة إلى أحياء عصرية فريدة وتوفير أماكن للفاعليات الاجتماعية. وتتضمن المدينة 11000 وحدة سكنية، فضلاً عن نادى O West الرياضى والاجتماعى والذى يعد واحداً من أكبر أندية غرب القاهرة ويقع على مساحة 41 فداناً. وتشمل المدينة أيضا على المنطقة التعليمية وتحتوى على 4 مدارس بأنظمة تعليمية مختلفة تعمل جميعها بكامل طاقتها، والمنطقة الطبية، والتجارية، والمجمع الإدارى O Business District وتتميز المدينة بوجود العديد من وسائل النقل مع شبكة طرق ذكية، فضلا عن حلول الأمان الذكية التى توفر الحماية لجميع العائلات.

أوراسكوم للتنمية

تعد شركة أوراسكوم للتنمية مصر ODE أكبر شركة تابعة لشركة أوراسكوم للتنمية القابضةODH، وهى شركة تطوير عقارى دولية رائدة متخصصة فى بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لأكثر من 30 عامًا، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية فى إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر، إلى مدينة أو ويست الحديثة والمتكاملة فى غرب القاهرة بمنطقة السادس من أكتوبر، تمثل كل مدينة من مدن ODE شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تشمل أيضاً المدن التابعة لـ ODE مدينة مكادى هايتس فى الغردقة وطابا هايتس فى شبه جزيرة سيناء، وبيوم فى الفيوم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية مصر أكثر من 50 مليون متر مربع من الأراضى، 52٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة، وبالإضافة إلى ذلك تشمل مشاريع الشركة 24 فندقًا فاخرًا فى مصر تحتوي على أكثر من 4900 غرفة.