الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بلجيكا تدرس تزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16

مقاتلات F 16
مقاتلات F 16

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن بلاده تدرس إمداد أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز إف-16.

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طائرات من طراز إف - 16

وتستبدل بلجيكا طائراتها من طراز إف- 16 بأخرى من طراز إف- 35، وذكرت وزارة الدفاع في وقت سابق، إنّ طائرات إف- 16 قديمة جدًا بحيث لا يمكن لأوكرانيا استخدامها في المعركة، غير أن ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي قال إنها قد لا تزال مفيدة، على سبيل المثال في تدريب الطيارين، حسب ما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

وقال “دي كرو” على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “طلبت من وزارة الدفاع معرفة ماهية الاستخدامات الممكنة لطائراتنا من طراز إف- 16 في أوكرانيا.. نحن بحاجة إلى دراسة جميع الخيارات”.

وأكدت النرويج والدنمارك وهولندا في الأشهر القليلة الماضية، أنها ستزود أوكرانيا بطائرات إف- 16 بمجرد أن تصبح قواتها الجوية جاهزة على استخدامها.

 

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