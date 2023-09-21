بيلينجهام الفتى الذهبي ملك الدقائق الحاسمة مع ريال مدريد

واصل الإنجليزي جود بيلينجهام، كتابة التاريخ مع ريال مدريد، بعد تسجيله هدفًا قاتلًا، في مرمى نادي يونيون برلين الألماني مساء الأربعاء.

حقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا على ضيفه يونيون برلين، بهدفٍ دون رد، في المباراة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف من بيلينجهام، الذي تابع تسديدة قوية من زميله فيديريكو فالفيردي، مسجلًا هدفه الأوروبي الأول مع النادي الملكي.

بيلينجهام

وبهدف بيلينجهام تمكن من تحقيق العديد من الأرقام المتميزة، حيث أصبح أول لاعب إنجليزي في تاريخ كرة القدم بعد لوري كنينجهام يسجل في ظهوره الأول في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما يُعد الشاب الإنجليزي رابع لاعب يسجل في ظهوره الأول مع ريال مدريد، في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في القرن الحادي والعشرين، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2009، والإسبانيان إيسكو في 2013 وماركو أسينسيو في 2016.

وأصبح جود بيلينجهام صاحب الـ 20 عامًا و83 يومًا، أصغر لاعب يسجل للمرينجي، في الدقيقة 90 خلال تاريخ ظهور النادي في دوري أبطال أوروبا، كما أصبح أصغر لاعب إنجليزي يفعل ذلك عمومًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وهذه هي المرة الثالثة هذا الموسم التي ينقذ فيها فريقه في الدقائق الأخيرة، بعد أن فعل ذلك سابقًا ضد سيلتا فيجو وخيتافي في الدوري الإسباني.

وجدير بالذكر، بهدف اليوم في دوري أبطال أوروبا، تمكن الإنجليزي من رفع مجموع أهدافه إلى 6 أهداف، مع النادي الملكي في جميع المسابقات هذا الموسم، بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة.