محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي "الكفاح" بالفرافرة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءََ جماهيريًا مع أهالي قرى الكفاح بمركز الفرافرة؛ بحضور السيد نبيل حنفي رئيس المركز والقيادات التنفيذية.

حيثُ استعرض موقف مشروعات حياة كريمة المنفذة بالمركز، كما ناقش مطالب المواطنين مُوجهًا بالبدء في إنشاء مستشفى الفرافرة الجديد بتكلفة تبلغ حوالي 600 مليون جنيه وسرعة تسليم تقسيمات أراضي البناء بعد توصيل المرافق وتشكيل لجنة لبحث استهلاك البئر من السولار شهريًا؛ للتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الكميات المطلوبة والموافقة على تقنين وضع الأهالي الذين يمتلكون أراضي مباني متاخمة للحيز العمراني والتنسيق بين المركز والتأمينات الاجتماعية لتحصيل قيمة تأمين السيارات عن طريق السداد الفوري واستبعاد غير الجادين من مبادرة الظهير الزراعي بقرى أبو هريرة، ومنح بئر سطحي للجادين بحسب العدد.

بلغراد

، كما أكد على ضرورة تعزيز المشروعات الزراعية وتوفير فرص عمل للشباب بالمنطقة. وتعهد اللواء الزملوط بمتابعة هذه المطالب بالتعاون مع الجهات المعنية وتكريس جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في المركز.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها اللواء الزملوط مع المواطنين في مختلف المناطق التابعة لمحافظة الوادي الجديد، بهدف التواصل المباشر مع المجتمع والاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم، وتوفير الحلول المناسبة لها.

بعد سماع طلبات واحتياجات الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط على أهمية تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم. وعقب الاجتماع، تم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة قضايا السكن وتنظيم الأراضي، بهدف تقنين وضع الأهالي في القرى المجاورة.

من ناحية أخرى، ستعمل اللجنة المشكلة بإدارة استهلاك السولار الشهري من البئر في المنطقة. وسيتم مناقشة هذه القضية مع الجهات المعنية وتوفير الكميات المناسبة من السولار لتلبية احتياجات المواطنين.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروعات والمطالب المطروحة في الأقرب وقت، وذلك بتعاون مشترك بين الحكومة والمجتمع المحلي، بهدف تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل وتنمية البنية التحتية بالمركز.

لقد أبدى الأهالي إعجابهم بالاهتمام الذي أبداه اللواء الزملوط بمطالبهم وتوجيهاته للجهات المعنية بسرعة تنفيذها. وأعربوا عن أملهم في رؤية تحسن حقيقي في مستوى الخدمات والبنية التحتية في الكفاح بمركز الفرافرة، وسط تفاؤل بأن تساهم هذه المشروعات في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، شكر اللواء الزملوط أهالي الكفاح على حضورهم ومشاركتهم الفعّالة في هذا اللقاء، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر والشفافية بين المسؤولين والمواطنين في بناء مجتمع أفضل وتحقيق التنمية المستدامة في الوادي الجديد. وأعرب عن تفاؤله بأن يكون هذا اللقاء بداية لحلول فعّالة للمشكلات وتحقيق تطلعات الأهالي في تحسين ظروف حياتهم.

محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي "الكفاح" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي "الكفاح" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي "الكفاح" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي "الكفاح" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي "الكفاح" بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي "الكفاح" بالفرافرة