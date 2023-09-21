محافظ الوادي الجديد دعم قطاع كهرباء الفرافرة بتكلفة 74 مليون جنيه

في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين قطاع الكهرباء، أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن إجمالي الدعم الموجه لرفع كفاءة وقدرة قطاع الكهرباء في مركز الفرافرة. حيث بلغت قيمة هذا الدعم حوالي 74 مليون جنيه، بهدف مواكبة الأحمال المتزايدة نتيجة دخول مشروعات مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية.

وقد قام اللواء محافظ الوادي الجديد بجولة مفاجئة لزيارة محطة توليد كهرباء الفرافرة "قدرة 3.8 ميجاوات"، التي تم تعزيزها بوحدة توليد جديدة بتكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار التغذية الكهربائية بالمركز وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء وزيادة قدرته التوليدية..

وأكد المهندس ياسر عمر، مدير قطاع الكهرباء بالمحافظة، أن هذا الدعم المالي ستستفيد منه المرافق الكهربائية في مركز الفرافرة، مما سيساهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة. وبهذا، يعكس هذا الاهتمام الحكومي المستمر في تحسين قطاع الكهرباء وتعزيز استدامته لتلبية احتياجات المواطنين.

أعرب الزملوط عن تقديره الكبير لدعم وزارة الكهرباء ومسئولي الشركة القابضة وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على إجراء تحسين كفاءة ثلاث وحدات توليد بمحطة توليد كهرباء الفرافرة بقدرة إجمالية 5.7 ميجاوات وبتكلفة إجمالية 56 مليون جنيه، لمواكبة خطط التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة.

ويأتي هذا الاستثمار في قطاع الكهرباء كخطوة مهمة لتطوير البنية التحتية في مركز الفرافرة، وتوفير تغذية كهربائية مستدامة وموثوق بها للسكان والمنشآت في المنطقة. وتشمل المشروعات القادمة تحديث وتحسين شبكة الكابلات وصيانة المحطات الكهربائية الحالية، بهدف تحقيق توزيع فعال للكهرباء والحد من الانقطاعات وتقليل خسائر الطاقة.

ويعكس هذا الاهتمام المستمر بتعزيز قطاع الكهرباء الالتزام الحكومي بتحسين خدمات البنية التحتية وتوفير الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة في مراكز الريف المختلفة في مصر.

وتأتي جهود الحكومة في تحسين قطاع الكهرباء ضمن خطة عامة للتنمية وتحقيق الرفاهية الشاملة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود وتتطور في المستقبل، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ الوادي الجديد دعم قطاع كهرباء الفرافرة بتكلفة 74 مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد دعم قطاع كهرباء الفرافرة بتكلفة 74 مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد دعم قطاع كهرباء الفرافرة بتكلفة 74 مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد دعم قطاع كهرباء الفرافرة بتكلفة 74 مليون جنيه