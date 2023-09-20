ميدو يشيد بلاعبي بيراميدز قبل لقاء الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن نادي بيراميدز يعمل بشكل جيد ونجح مسؤولو النادي في تكوين فريق جيد وقوي قادر على المنافسة في البطولات.

قال أ ميدو عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "المسؤولون في نادي بيراميدز يعملون بشكل جيد في اختيار اللاعبين خاصة اللاعبين الأجانب، فهم يتعاقدون مع لاعبيين دوليين، مرة 1".

وتابع: "باتشيكو يعلم الزمالك جيدا ويعلم لاعبيه لانه قام بتدريبهم، وبيراميدز فريق مستقر ومنظم والمباراة ستكون صعبة".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز:

وتتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد الدفاع الجوي مساء غد الخميس لمتابعة مباراة القمة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصل على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز.