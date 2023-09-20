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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مركز البحوث الزراعية يواجه التغيرات المناخية بإنتاج تقاوي تتحمل الإجهادات

محصول ذرة
محصول ذرة

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، حيث تؤدي إلى تغير الخريطة الزراعية.

وأضاف أن قلة إنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية ليست وليدة اللحظة، ولكنها بدأت منذ عدة سنوات. 

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تداخل الفصول

ولفت خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أن الجميع بدأ يشعر بالتغيرات المناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة وتداخل الفصول المناخية، ولذلك يعمل مركز البحوث الزراعية إلى إيجاد أصناف قادرة على تحمل هذه الإجهادات.

 وكشف أن البطاطس كانت تزرع في أغسطس، ولكن حدث تأخر في زراعة البطاطس  إلى شهر سبتمبر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، الذي يؤثر بالسلب على المحصول، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة كانت أعلى من المعدل العام الماضي، وهذا أدى لوجود الحشرة التي تصيب الزراعات طوال السنة تقريبًا.

 

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