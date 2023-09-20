تجديد حبس المتهمين بالنصب وتزوير كارنيهات إحدى النقابات

قررت نيابة الأموال العامة، تجديد حبس القائم على إدارة كيان وهمي لاصطناع وتزوير كارنيهات منسوبة لإحدى النقابات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم وذلك 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات.

وجاء هذا القرار بعد تأكيد معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) بإنشاء كيان وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، واتخاذه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في باصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة".

وبعد الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمي وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على (3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة -35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة – 4 أكلاشيهات بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه – مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان الغير مرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع