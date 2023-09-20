الدوما الروسي يفتح النار على زيلينسكي: "لعب دور الملك العاري"

صرح عضو مجلس الدوما الروسي، ديمتري بيليك، بأن الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، لعب دور "الملك العاري" في اجتماع مجلس الأمن الدولي، حسبما أفادت صُحف دولة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بيليك، إن "زيلينسكي ممثل، لكنه أضاف هنا الكثير من الدراما، محاولا الحفاظ على وجه جيد في الحالة السيئة في المقدمة. التزم زيلينسكي الصمت بشأن الهجوم المضاد الفاشل والدمار والهروب العام للسكان الذكور من البلاد".

وأضاف أن تصفيق الجمهور مهم للرئيس الممثل، ولا يهم أنه يلعب دور "الملك العاري".

زيلينسكي يُغادر اجتماع مجلس الأمن قبل كلمة وزير الخارجية الروسي

غادر الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، قاعة اجتماعات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قبل أن يبدأ وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" خطابه، حسبما أفادت صُحف دولة، مساء اليوم الأربعاء.

وألقى زيلينسكي الكلمة الأولى في اجتماع مجلس الأمن، مما دفع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، للاعتراض وإعلان رفضه لمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جلسة مجلس الأمن.

وقال نيبينزيا اليوم الأربعاء، إن إعطاء زيلينسكي الكلمة الأولى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن إجراءات الغرب تسببت في تعميق الأزمة الأوكرانية.

ويعد هذا الاجتماع الأول بين زيلينسكي ولافروف في مجلس الأمن منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبدأ زيلينسكي خطابه أمام مجلس الأمن بالقول إنه مر 574 يومًا من "الألم والخسائر والنضال" منذ الغزو الروسي لبلاده.