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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد فؤاد سليم ضيف "بالخط العريض" .. الجمعة

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

يحل الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض"، يوم الجمعة المقبلة على شاشة الحياة.

 

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محمد أبو داوود في حلقة خاصة واستثنائية بالخط العريض .. غدًا

 

يكشف أحمد فؤاد سليم، لأول مرة عددا من كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم المهاجر الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.

أحمد فؤاد سليم

كما يتحدث عن المشاركة في فيلم ضد الحكومة الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم أحمد زكي.

 

ويروى بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أداءه العمرة، كما يتحدث عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين في بداية عمله.

 

أحمد فؤاد سليم

 

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه  الإعلامية إيمان أبوطالب.

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