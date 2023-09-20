أحمد فؤاد سليم ضيف "بالخط العريض" .. الجمعة

يحل الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض"، يوم الجمعة المقبلة على شاشة الحياة.

يكشف أحمد فؤاد سليم، لأول مرة عددا من كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم المهاجر الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.

أحمد فؤاد سليم

كما يتحدث عن المشاركة في فيلم ضد الحكومة الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم أحمد زكي.

ويروى بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أداءه العمرة، كما يتحدث عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين في بداية عمله.

أحمد فؤاد سليم

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.