الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير دولي يحذر: التغيرات المناخية تزيد من سرطانات الجلد

تؤثر التغيرات المناخية
تؤثر التغيرات المناخية على طفرات الأمراض

قال محمدي عيد، الخبير الدولي في مجال البيئة، ورئيس جهاز البيئة الأسبق، إن النباتات عبارة عن مصانع لإنتاج الأوكسجين وفي نفس الوقت مصانع لامتصاص أكسيد الكربون، مشيرًا إلى ان الله خلق الكرة الأرضية في حالة اتزان دقيق للغاية. 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، : "منذ خلق الكرة الأرضية حتى العصر الصناعي في القرن الـ16 ميلاديًا، كانت الطبيعة قادرة على تحقيق التوازن بصورة طبيعية ،  ولكن مع انتشار أكسيد الكربون مع الصناعات المختلفة، حدث الاحتباس الحراري".

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 ونوه إلى أن غاز الأوزون الموجودة في الطبقة الثانية من الغلاف الجوي يعمل على تنقية الهواء من الأشعة البنفسجية، ومن أرسال الأشعة إلى الإنسان والحيوان والنبات بدون أي ضرر. 

ولفت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة لـ1.5 درجة في عام 2050، حال عدم مواجهة التغيرات المناخية ، يؤدي إلى كوارث كبيرة جدّا مثل ذوبان الجيد في القضب الجنوب وارتفاع منسوب البحر، وأضاف أن ارتفاع درجة حرارة كوب الأرض يؤدي إلى زيادة معدل التبخر، وبالتالي هطول المزيد من الامطار ، وهذا يؤثر على الإنسان والحيوان والنبات،  حيث تقل خصوبة التربة والقوى الإنتاجية، ويتعرض الإنسان للكثير من المشاكل مثل سرطانات الجلد وخلافه. 

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