وزير الخارجية الروسي ونظيره الأردني يبحثان الوضع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الوضع المحيط بالأزمة الأوكرانية في ظل محاولات الغرب تقديم "دعم غير مقيد" لكييف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي، أن " وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماعا مع نظيره الأردني د.أيمن الصفدي يوم الأربعاء الـ20 من سبتمبر الجاري على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحثا عددا من القضايا وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية ونية الغرب تقديم دعم غير مقيد لنظام كييف".

وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا أيضا قضايا الشرق الأوسط، لا سيما التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والسورية.

وجاء في بيان الوزارة أنه "تم التأكيد على تطابق أو تشابه المناهج المبدئية لحل الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط، والتي لها تأثير سلبي على الاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين، على أساس الالتزام بالقواعد الأساسية للقانون الدولي".

روسيا تتهم أمريكا وحُلفاءها بالتدخل في شئون أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، أمريكا وحُلفاءها بالتدخل في السياسة الأوكرانية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي لفرض سياسات موالية للغرب في كييف، حسبما أفادت صُحف دولة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال لافروف في اجتماع مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن الغرب هو المسؤول عن زيادة مخاطر الصراع العالمي.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية تنتهك حقوق الروس وحرياتهم هناك وهذا يتعارض مع الدستور الأوكراني.

ولفت إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع مرسومًا يحظر المفاوضات مع روسيا والغرب لم يحرك ساكنًا.

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة اختارت المشاركين في قمة الديمقراطية المزعومة على أساس الولاء لها، لافتًا إلى أن روسيا لا ترفض المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وتابع بقوله إن حلف الناتو رفض الانخراط في حوار كان يمكن أن يمنع التوتر في أوروبا، مؤكدًا أن الغرب مسؤول بشكل مباشر عن انهيار أوكرانيا.