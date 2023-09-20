بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن العُنف في فلسطين

أعرب المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط "تور وينسلاند"، عن قلقه البالغ بشأن العُنف بالأراضي الفلسطينية ،على خلفية مقتل 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأُصيب كثيرون، حسبما أفادت صُحف دولة، مساء اليوم الأربعاء.

كما شدد وينسلاند على ضرورة وقف العنف ودعا لضبط النفس.

واختتم وينسلاند تصريحاته بأن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف لتغيير هذا الاتجاه السلبي وإيجاد سبيل أفضل للتحرك قُدمًا.

رئيس فلسطين يُعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال العنيف

أعرب الرئيس الفلسطيني، "محمود عباس"، عن تعازيه لملك المغرب محمد السادس، في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمُدن في المملكة المغربية، مُخلفًا المئات من الضحايا بين وفيات ومُصابين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، السبت.

وأكد "أبو مازن" في برقية التعزية عن تضامنه متعاطفه مع المغرب في هذا المصاب الجلل.

​​وتقدم الرئيس الفلسطيني لملك المغرب وللحكومة والشعب المغربي الشقيق ولعائلات الضحايا، بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية؛ سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا ثقته بأن تتجاوز المغرب آثار هذه الكارثة الطبيعية، وأن يحفظ الملك وشعبه الشقيق بكل خير واستقرار وسلام".