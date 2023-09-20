الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خلال ساعات .. الزمالك يكشف عن قميصة خلال الموسم الجديد

الزمالك
الزمالك

كشف حساب نادي الزمالك عبر حسابة الرسمي  مساء اليوم الأربعاء عن قميص فريق القلعة البيضاء للموسم الجديد لموسم 2023_ 2024 لجماهير ميت عقبة .

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بشرى سارة لجماهير الزمالك بخصوص زيزو قبل لقاء بيراميدز

كتب حساب الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك "  رسالة تشويقية لجماهير الزمالك  استعدادًا للكشف عن هوية قميص الفريق الجديد قائلا :" استعدوا معنا للعودة عبر الزمن، بدايةً من ١٩١١ إلى يومنا هذا..الذي سنكشف فيه عن قميص الفريق الأساسي والاحتياطي لموسم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ جاهزون؟.

ومن المقرر ان يظهر فريق الزمالك في لقاء بيراميدز بالزي الجديد في افتتاحية الدوري المصري أمام بيراميدز على الدفاع الجوي.

موعد مباراة بيراميدز و الزمالك في الدوري المصري 

من المقرر ان تبدأ مباراة الزمالك و بيراميدز مساء غد الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز و الزمالك في بطولة الدوري المصري

سوف تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت 1  الناقل الحصري للمباراة و بطولة الدوري المصري الممتاز .

 

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