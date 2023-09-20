خلال ساعات .. الزمالك يكشف عن قميصة خلال الموسم الجديد

كشف حساب نادي الزمالك عبر حسابة الرسمي مساء اليوم الأربعاء عن قميص فريق القلعة البيضاء للموسم الجديد لموسم 2023_ 2024 لجماهير ميت عقبة .

كتب حساب الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " رسالة تشويقية لجماهير الزمالك استعدادًا للكشف عن هوية قميص الفريق الجديد قائلا :" استعدوا معنا للعودة عبر الزمن، بدايةً من ١٩١١ إلى يومنا هذا..الذي سنكشف فيه عن قميص الفريق الأساسي والاحتياطي لموسم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ جاهزون؟.

ومن المقرر ان يظهر فريق الزمالك في لقاء بيراميدز بالزي الجديد في افتتاحية الدوري المصري أمام بيراميدز على الدفاع الجوي.

موعد مباراة بيراميدز و الزمالك في الدوري المصري

من المقرر ان تبدأ مباراة الزمالك و بيراميدز مساء غد الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز و الزمالك في بطولة الدوري المصري

سوف تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة و بطولة الدوري المصري الممتاز .