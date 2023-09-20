"هيبدأ يتكلم".. رامي جمال يجمع 168 ألف مشاهدة في يوم

جمعت أحدث أغنيات الفنان رامي جمال، وتحمل اسم “هيبدأ يتكلم”، أكثر من 186 ألف مشاهدة خلال يوم من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية هيبدأ يتكلم، من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام .

وتقول كلماتها:" لسه هيبدأ يتكلم

عن أنه في زمني اتحمل

شافني وأنا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتى الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا أنه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع مشواره بقى صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

واتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم

عن أنه في زمني اتحمل

شافني وأنا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه

حتى الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا أنه معايا استندل

عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمه وكاشف ورقه

سبتوا أنا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه

وده سايقه العند وسرقوا

هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقى صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

واتساهل تاني في حقي

عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمه وكاشف ورقه

سبتوا أنا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه

وده سايقه العند وسرقوا".

آخر أغاني رامي جمال

وكان رامي جمال، طرح آخيرًا أغنية “حكايتنا منهية”، وتقول كلماتها:" فاكر زمان انا قولت نتحمّل و ادينا.. بإيدينا روحنا لبُعدنا و رضينا بيه .. جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا .. مابقاش خلاص احساس مابيننا نخاف عليه ..!! أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح .. ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفايه ..!! كانوا يومين ، أيام .. لو ده خير كان دام دانا هاضيع قدام لو انت معايا ..!! كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان .. انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي ..!! انا خلاص مش ليك .. لو انا جيت هأذيك .. مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟ انا وانت خلاص حكايتنا منهية .. واديني مشيت وقفلت ع الماضي .. رجوعك فكره بالنسبالي ملغية ومن غيرك بعيش عادي ..!! أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح .. ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفايه ..!! كانوا يومين ، أيام .. لو ده خير كان دام دانا هاضيع قدام لو انت معايا ..!! كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان .. انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي ..!! انا خلاص مش ليك .. لو انا جيت هأذيك .. مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟ ”