اختتتمت اليوم فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول: "رسم مسار جديد لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية" الذي تعاونت في عقده كل من منظمة المرأة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ,الذي استمر في الفترة من 18-20 سبتمبر/ايلول 2023.

في كلمتها الختامية أعربت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة عن عميق اعتزازها باللقاء وبالتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين وبالحضور الكريم من الدول العربية من ممثلات الآليات الوطنية والبرلمانيات والسفراء والخبراء وممثلي/ممثلات المجتمع المدني، وبالمناقشات الثرية التي أثيرت والمقترحات والرؤى التي طرحت في سبيل إحداث نقلة نوعية في مشاركة المرأة في الحياة السياسية في المنطقة العربية.

وأكدت أنها تشارك النساء العربيات حلم الاسهام في بناء مجتمعات خالية من العنف والإقصاء والتمييز والتشرد والنزوح والهجرة القسرية والفساد، وأن النساء ربما كن مهمشات في عالم حمل كثيرا من القسوة واللانسانية لكن أياديهن ممدودة للتعاون والعمل جنبا إلى جنب مع الرجال لبناء عالم جديد يتسم بالإنسانية.

ووجهت الدكتورة آنيت فانك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ خالص الشكر للحضور والجهات الشريكة في التنظيم واعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون مع الشركاء في برامج ومشروعات تخدم المرأة العربية .

كما أعربت الأستاذة فريال سالم المستشارة في الرئاسة الفلسطينبة ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الراهنة، عن سعادتها باللقاء مؤكدة أهمية مثل هذه اللقاءات الموسعة في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى وحثت على مواصلة التعاون والحوار فيما بين الحضور كما ذكَّرت سعادتها بمعاناة فلسطين والنساء الفلسطينيات في الأراضي المحتلة وحضت الحضور على ابقاء القضية الفلسطينية ضمن قائمة اهتماماتهم وخطابهم العام دعما لصمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.

هذا وقد شارك في الحوار الذي انتظمت فعالياته على مدار ثلاثة أيام ممثلات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول العربية وبرلمانيات وممثلين/ممثلات عن المجتمع المدني وسفراء وخبراء/خبيرات عرب ودوليون.

ناقش المشاركون عناصر مسار جديد لاحداث نقلة نوعية في المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية ، وتوصلوا لاعلان نوايا أكد أن الغاية الكبرى هي الانتقال إلى مجتمع آمن وعادل يتيح للمرأة والرجل الفرص المتساوية في المشاركة السياسية بعيدا عن التميز والاقصاء في مجتمع خال العنف والخوف في جميع مناحي الحياة.

ويتم العمل على ذلك من خلال وضع خطط وطنية شاملة ومتكيفة مع الأوضاع الخاصة بكل دولة والمستجدات فيها .