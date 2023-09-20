شاهد الزنفلي ينقذ مرمى الداخليه من هدف مؤكد من هجمة ثلاثية

نجح محمود الزنفلي حارس مرمى فريق نادي الداخليه في إنقاذ فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 75 من عمرالمواجهة أمام نادي إنبي، بعدما تصدى للكرة في ثلاثة مرات بنفس الهجمة، والتي أثارت إعجاب الجمهور المصري المتابع بطولة الدوري.

شاهد الزنفلي ينقذ الداخليه من هدف بهجمة ثلاثية

تمكن الزنفلي من إنقاذ فريقه الداخليه من هدف مؤكد حرم نادي إنبي من هدف التعادل، لتستمر النتيجة بتقدم الداخليه بهدف نظيف.

أحرز الهدف الوحيد في هذا الشوط عبدالعزيز السيد لاعب الداخلية في الدقيقة 36، جاء الهدف بعد رمية تماس طولية لصالح الداخلية سددها محمد الظريف من يسار منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع، لتصل إلى زيزو ليسدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

الزنفلي يقود تشكيل الداخليه لمواجهة إنبي، والذي جاء مكون من:-

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عبدالعزيز سيد، أحمد عماد، محمود صابر، وكريم يحيى.

خط الوسط: كمبادي، محمود عبدالعزيز، ومحمود السيد.

خط الهجوم: على الزهدي، محمد أسامة، ومحمد علاء.

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هدف نادي الداخليه في شباك إنبي