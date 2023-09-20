إطلاق العدد السادس من مجلة ناجية

أطلقت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون العدد السادس من مجلة "ناجية" باللغتين العربية، الإنجليزية "ناجية" هي مجلة ربع سنوية إليكترونية تهدف إلى دعم الناجيات لمواجهة العنف السائد تجاههن في المجتمع حيث تتعرض النساء والفتيات باستمرار في مصر، والعالم إلى أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الإجتماعي بما في ذلك، العنف البدني، النفسي، الجنسي "التحرش الجنسي والاغتصاب"، وفي الكثير من الأحيان يصل العنف الى القتل، وإلى العديد من الممارسات الضارة بما فيها الزواج المبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية "ختان الإناث"

هذا العدد من مجلة ناجية يحتوى على عدد من الموضوعات منها "ملف العدد "صورة النساء في دراما رمضان 2023 مواجهة جديدة للتنميط الجندري"

كما يحتوي ملف العدد على مجموعة من المقالات : " دراما التغيير بين الحاضر والماضي والمستقبل لاسراء عبد الحافظ الكاتبة الصحفية، "العلاقة الطردية في الدراما المصرية ما بين التنميط والابداع للناشطة النسوية شيماء رشوان ، الدراما الرمضانية وقضايا العنف القائم علي النوع الاجتماعي لمريم خلف باحثة ومدربة في التمكين الاقتصادي والنوع الاجتماعي وسباق رمضان الدرامي لديفيد سليم ، والمقالة الافتتاحية للمحامية انتصار السعيد رئيسة مجلس أمناء المؤسسة تحت عنوان " النساء ودراما رمضان 2023

ويتضمن هذا العدد أيضا ملفا تحت عنوان النساء يدفعن الثمن..دراما تحاكي واقع المرأة المأساوي ما بين تحديات القصر والوصاية علي النساء ..القانون لايعرف حنان لاحمد الصعيدي المحامي والباحث في مجال تأثير السينما والدراما علي المجتمع

بالاضافة لابواب ثابتة مثل "حكاية ناجية" والذي يعرض قصص للناجيات من العنف و"حكايتنا في المحاكم" الذي يتناول قصص للناجيات من العنف من خلال رصد وحدة المساعدة القانونية للناجيات من العنف لتجاربهن المختلفة بالمحاكم بالإضافة لفقرة قالوا عن النساء وتدعو المؤسسة الناجيات من العنف اللاتى يردن النشر بالمجلة للكتابة، مشاركة قصصهن، حكاياتهن عبر باب "حكاية ناجية"

[email protected]عبرالإيميل /

ويمكن الإطلاع على المجلة وقراءتها كاملة باللغتين العربية والإنجليزية عبر اللينك التالي:-

https://bit.ly/48mbk0M

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون