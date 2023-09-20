غدًا.. الحفل الختامي لمشروع "أنا الراقي بأخلاقي" بحضور وكيل الأزهر

يعقد قطاع المعاهد الأزهرية، غدا الخميس، الحفل الختامي لمشروع "أنا الراقي بأخلاقي"، في موسمه الأول، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

يأتي ذلك بحضور أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر.

كلمة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر



ويشتمل الحفل على كلمة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة ترحيبية لفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكلمة عن المشروع وما تم فيه من إنجازات يلقيه الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، فضلا عن فقرات إنشادية للطلاب، كما سيتم تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة مشروع " أنا الراقي بأخلاقي".