شبح الإصابات يطارد مانشستر سيتي.. ويهدد حملة الدفاع عن الثلاثية التاريخية

قدم مانشستر سيتي نتائج مثالية في موسم 2023-2024، بتحقيقه 6 انتصارات ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، إلا أن هناك خطرًا وشيكًا قد يقلب الأمور رأسًا على عقب.

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على ريد ستار الصربي 3-1 في انطلاقة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أن نجمه البرتغالي برناردو سيلفا سيغيب لعدد من المباريات بسبب الإصابة.

وسيعني ذلك غياب سيلفا عن مانشستر سيتي في العديد من المباريات المهمة، أبرزها المواجهة مع أرسنال، وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يوم 8 أكتوبر المقبل.

سيلفا

وتضم قائمة مصابي الفريق السماوي الآن لاعبين بارزين لم يتم تحديد مواعيد عودتهم بعد، مثل الإنجليزي جاك جريليش، والبلجيكي كيفن دي بروين، بالإضافة إلى سيلفا ومن قبله الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، إلى جانب الإنجليزي جون ستونز.

ومع رحيل الجزائري رياض محرز، والألماني إيلكاي غوندوغان، والفرنسي إيمريك لابورت، والإنجليزي كول بالمر، والفرنسي بنجامين ميندي، بالإضافة إلى إصابة 5 نجوم أساسيين آخرين، قد يتغير مظهر السماوي كثيراً هذا الموسم.

وهذا يعيد إلى الأذهان شبح ما حدث مع ليفربول الموسم الماضي، الذي خسر كل بطولاته، بل وفشل في احتلال مركز متقدم في الدوري الإنجليزي، بسبب الإصابات الكثيرة والمتتالية التي عصفت به طوال الموسم وكلفته ثمناً باهظاً. غياب عدد كبير من أبرز لاعبيه في أهم الفترات.

وتوقع كثيرون أن يحقق فريق المدرب بيب جوارديولا فوزا سهلا وساحقا على ريد ستار على ملعب الاتحاد، لكن النتيجة جاءت لصالح الضيوف في الشوط الأول، ولم يأت التقدم الإنجليزي إلا بعد مرور ساعة من اللعب.

وبذلك فإن الفريق الذي فاز بثلاثية الدوري والكأس في إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، سيكون مختلفاً تماماً عن الفريق الحالي، وربما يفتقر إلى العمق الذي جعله سيد إنجلترا وأوروبا قبل عدة أشهر.