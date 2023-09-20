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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وزير الخارجية الإيطالي يعتزم زيارة تونس لتوقيع اتفاقية حول الهجرة

أنطونيو تاياني وزير
أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا

أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، عزمه السفر إلى تونس لتوقيع اتفاقية حول الهجرة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 قال تاياني، في تصريحات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا بد من حل مشكلة رحيل المهاجرين غير الشرعيين من دول المنبع في إفريقيا: فجلب المتاجرين بالبشر إلى أوروبا ليس هو الطريق الصحيح".

إيطاليا ترغب في تشجيع الهجرة النظامية:

 أوضح تاياني أن "إيطاليا ترغب في تشجيع الهجرة النظامية، التي تعود بالنفع على جبهات مختلفة مثل التوظيف"، مضيفًا أنه سيتوجه إلى تونس للتوقيع على اتفاق يهدف إلى زيادة الهجرة المنتظمة للمواطنين التونسيين في إيطاليا.

 تابع تاياني: "نحن مستعدون لزيادة عدد المواطنين التونسيين الذين يمكنهم القدوم للعمل في إيطاليا بمقدار 4 آلاف"، لافتًا إلى أن النقاط الساخنة في إفريقيا هي مبادرة "يمكننا البدء في العمل بها ويمكن أن تنجح، إذا تم ذلك مع احترام حقوق الإنسان".

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