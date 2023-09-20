رئيس البورصة يستعرض مقترحات التطوير في لقاء شركات السمسرة

التقى أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية مع نحو 90 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين لشركات الوساطة في الأوراق المالية وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.

أكد الشيخ في بداية الاجتماع على أهمية التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية وكافة شركات الوساطة الأعضاء في البورصة حيث أن تلك الشركات تعتبر حجر الزاوية في أنشطة سوق المال.

واستعرض الشيخ التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية والتي قامت البورصة المصرية برفعها للهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لإعتمادها، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عن تلك الجهات وعن عملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.

كما عرض الشيخ محاور العمل في الفترة القادمة التي ستشهد تطوير نظام التداول وإنشاء البورصة العقارية، وكذلك استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وإطلاق سوق الكربون.

كما استمع رئيس البورصة لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين جميع أطراف السوق.