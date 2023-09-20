للتهرب من الرداد والمخالفات.. ضبط مرتكب واقعة طمس لوحات سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بطمس اللوحة الخلفية وطلائها باللون الأبيض.

اتخاذ الإجراءات القانونية

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار بقصد التهرب من المخالفات المرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة.