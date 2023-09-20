علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم عبر برنامج المنبر الثابت

أقيم برنامج المنبر الثابت للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ففي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد سيدي أبو الحجاج، ومسجد نجع عبدالقادر، ومسجد الشيخ هاشم.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد التوفيق، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد النور المحمدي، ومسجد الفتح، ومسجد العظام، ومسجد ألو الشوارب.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد الأفلاقي، ومسجد العباسي، ومسجد الهداية، ومسجد النجيلي، ومسجد الجندي، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد سيدي محمد شبل الأسود، ومسجد عمر بن الخطاب.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد المدينة، ومسجد رفاعي هيكل.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد البرنس البحري.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد المهدي، ومسجد الإيمان، ومسجد البازات، ومسجد محمد الشناوي، ومسجد سيدي قاسم.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بمسجد العتيق، ومسجد النور.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد الأحمدي.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد الكبير.

مديرية أوقاف أسيوط

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد المجموعة الصحية، ومسجد الرحمة، ومسجد الشيخ علي عبد العزيز، ومسجد عمر مكرم، ومسجد الشيخ مطاوع، ومسجد العمري، ومسجد الشهيد عبدالمنعم رياض، ومسجد القوشتي، ومسجد يوسف حسين، ومسجد الرضوان.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد الفنار، ومسجد الرحمن، ومسجد المزينة، ومسجد الفردوس، ومسجد أبوزنيمة، ومسجد الإمام علي بن أبي طالب.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد ال

مجمع الإسلامي، ومسجد الكبير، ومسجد الاستقامة، ومسجد الزهور.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد أبي بكر الصديق، ومسجد الفاروق، ومسجد الرحمن، ومسجد الرفاعي.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد العتيق، ومسجد مراد الجندي، ومسجد عبدالله وهبي.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد الكبير، ومسجد الشيخ محمد صديق المنشاوي، ومسجد آل توغان، ومسجد الشيخ صالح.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد سيدي مرزوق، ومسجد السلام.