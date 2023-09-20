الركراكي يجدد مفاوضاته مع نجم ريال مدريد لارتداء قميص أسود الأطلس

خطف وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، الأضواء خلال تواجده في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو، خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد بالدوري الإسباني، من أجل نجم ريال مدريد.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، إنه من بين حشود الجماهير الذين تابعوا مباراة ريال مدريد وسوسييداد، كان يتواجد شخص مميز يجلس في المدرجات، وهو وليد الركراكي، الذي جاء إلى العاصمة الإسبانية، في خطوة مفاجئة لمراقبة نجم الميرينجي إبراهيم دياز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن المدرب المغربي ظهر في مدرجات النادي الملكي بمهمة واضحة وخاصة، وهي لمتابعة إبراهيم دياز، ومحاولة إقناعه بارتداء قميص المنتخب المغربي.

إبراهيم دياز

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما يحظى باهتمام كبير من مدرب أسود الأطلس، على عكس مدرب المنتخب الإسباني دي لا فوينتي الذي لم يعطي أي اهتمام بنجم ريال مدريد، رغم أن رغبة اللاعب هي الانضمام للمنتخب الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الركراكي، يسعي لأن يكون دياز أحد أفراد كتيبة الفريق، المشارك في أمم أفريقيا 2024، والتي ستنطلق في 13 يناير من العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الركراكي لديه رغبة لضم نجم الريال، إلى كتيبة أسود الأطلس المشارك في بطولة أمم أفريقيا 2024 التي تقام في الفترة من 13 يناير من العام المقبل.

ويحمل إبراهيم دياز الجنسيتين الإسبانية والمغربية، حيث أن أصله مغربي رغم ولادته في إسبانيا، مما يجعله متاحا لتمثيل أي من المنتخبين الإسباني والمغربي، كما سبق له اللعب لنادي ميلان الإيطالي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومثل إبراهيم منتخب إسبانيا على مستوى الناشئين، حيث لعب مع منتخب تحت 17 عاما عام 2016، في 10 مباريات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، كما مثل منتخب تحت 19 عامًا في الفترة من 2016 إلى 2018 في 10 مباريات وسجل هدفًا واحدًا، كما لعب مع فريق تحت 21 عامًا من 2017 حتى 2021 في 8 مباريات سجل خلالها هدفين.