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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشرشابة

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أقامت مشروعات عملاقة في كافة المجالات داخل قرى الريف المصري، والتي ظلت مهمشة لسنوات طويلة دون النظر إليها، وكانت تفتقر العديد من الخدمات العامة والمرافق، ولكن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعان ما قامت بتغير هذا الوضع الصعب بعد إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف وتوفير الحياة الكريمة لسكانه، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يجري إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مبنى مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي كما تفقد المحافظ محطة مياه الشرب بنهطاي.
واختتمت الجولة في قرية شرشابة حيث تفقد المحافظ مركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين وإنشاء وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي، مركز طب الأسرة بشرشابة.

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