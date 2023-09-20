محافظ الغربية يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشرشابة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أقامت مشروعات عملاقة في كافة المجالات داخل قرى الريف المصري، والتي ظلت مهمشة لسنوات طويلة دون النظر إليها، وكانت تفتقر العديد من الخدمات العامة والمرافق، ولكن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعان ما قامت بتغير هذا الوضع الصعب بعد إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف وتوفير الحياة الكريمة لسكانه، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يجري إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مبنى مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي كما تفقد المحافظ محطة مياه الشرب بنهطاي.

واختتمت الجولة في قرية شرشابة حيث تفقد المحافظ مركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين وإنشاء وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي، مركز طب الأسرة بشرشابة.