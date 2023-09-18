ندوة دينية لشباب الشرقية عن الزواج العرفي وخطورته على الفرد والمجتمع

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سيتم تنظيم غدا الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان

الإصلاح الأسرى.. الزواج العرفي وخطورته على الفرد والمجتمع.



ولفت إلى أنه سيتم عرض فاعليات الندوة عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة سيحاضر فيها الشيخ أحمد السيد عبد الهادي، من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وستقدمها هبة العرايشي، ويشرف عليها باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن عناصر الندوة ستضم مواضيع: الزواج آيه ربانية وسنة نبوية، حكم الزواج العرفي، خطورة الزواج العرفى والمشكلات المترتبه عليه فى المجتمع، شروط عقد الزواج الصحيح، أسباب زيادة معدلات الزواج العرفي، كيف يمكن الحد من الزواج العرفي.