"العمل": تدريب مهني مجاني لشباب الوادي الجديد على 3 مهن يحتاجها سوق العمل

قالت وزارة العمل فى بيان لها اليوم الأربعاء ،أن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للشباب ، بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة ، وورش الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بمدينة موط ، على مهن خراطة المعادن ، والتبريد والتكييف ،والطاقة الشمسية ، وإصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس .

وذلك ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل ويبحث عنها الشباب من ابناء المحافظات ، من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التى تسمح لهم بالإلتحاق بفرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم

ورش التدريب

واوضح احمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، انه قام بعمل زيارة لورش التدريب المهنى لتفقد سير العملية التدربيية والتأكد من تنفيذ البرامج والأساليب المخصصة لكل مهنة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها للشباب ، وكذلك للإستماع إلى آراء وتطلعات المتدربين،ومحاولة تحقيقها، حيث تضمنت الدورات التدريب على مهنة خراطة المعادن لعدد 15 متدرب،ومهنة التبريد والتكييف لعدد 15 متدرب، ومهنة الطاقة الشمسية لعدد 16 متدرب ومتدربة،بالإضافة إلى مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس لعدد 15 متدرب، وذلك في إطار التنسيق بين المديرية وإدارة المياة الجوفية بالوادى الجديد ، حيث تخلل تلك البرامج تدريبات نظرية وعملية مع التطبيق على ارض الواقع ومنوهاً إلى ان الدورات التدريبية المقدمة لشباب المحافظة برعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ