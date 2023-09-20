الشباب والرياضة تعلن انطلاق معسكرات مشواري للنشء

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" معسكرات مشواري للنشء بمحافظات الجيزة والغربية وكفر الشيخ واسوان والدقهلية للنشء لتعليمهم المهارات الحياتية، حيث تم تدريب المستفيدين من النشء من سن (١٠-١٤) سنة علي مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم"

للاشتراك والالتحاق بالمعسكر التدريبي يتم التواصل من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه داخل محافظتك.

https://www.facebook.com/groups/261798429351845/?ref=share_group_link



