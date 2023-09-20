الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تعلن انطلاق معسكرات مشواري للنشء

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية  لتمكين الشباب( الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"  معسكرات مشواري للنشء  بمحافظات الجيزة والغربية وكفر الشيخ  واسوان والدقهلية للنشء لتعليمهم المهارات الحياتية،  حيث تم  تدريب المستفيدين من النشء من سن (١٠-١٤) سنة علي مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم"

للاشتراك والالتحاق بالمعسكر التدريبي يتم التواصل  من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه داخل محافظتك. 
https://www.facebook.com/groups/261798429351845/?ref=share_group_link


 

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