أبرز مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري والقنوات الناقلة لها.

تتواصل متعة دوري أبطال أوروبا بالعديد من المباريات مساء اليوم الأربعاء بعد انطلاق دور المجموعات يوم الثلاثاء.

في الوقت نفسه، تتواصل الجولة الأولى من الدوري المصري بعدد من المباريات المثيرة، كما تُلعب مباريات في دوري أبطال آسيا والدوري المغربي.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا



غلطة سراي × كوبنهاغن (19:45 مصر والسعودية) - beIN Sports XTRA 1

ريال مدريد × يونيون برلين (19:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2

بايرن ميونخ × مانشستر يونايتد (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

ريال سوسيداد × إنتر ميلان (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4

سبورتينغ براغا × نابولي (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 6

أرسنال × آيندهوفن (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3

إشبيلية × لانس (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 5



مباريات اليوم في الدوري المصري



الداخلية × إنبي (16:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

المقاولون العرب × بلدية المحلة (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

سموحة × الجونة (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD 2

