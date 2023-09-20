مدير تعليم نجع حمادي يشهد تكريم 3 من معلمي الشهيدة ميار الإعدادية

شهد أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمتها مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بمدينة نجع حمادي، لتكريم ثلاثة من معلميها لبلوغهم السن القانونية للتقاعد، في حضور صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤن التنفيذية بالمديرية، ومحمد فاروق مدير الأنشطة بالمديرية، والحاج شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين بقنا، وعبد الله أبو بكر مدير التعليم الإعدادي بالإدارة، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، والأمير نور رئيس قسم التعليم الإعدادي، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، وعدد من رموز المدرسة السابقين، والمحاسب خالد سعد الدين رئيس مجلس أمناء المدرسة، ومعلمي ومعلمات المدرسة، والعاملين بها، وعدد من أصدقاء وذوي المختفي بهم.

استهلت الاحتفالية، بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد عبد الوهاب أحد العاملين السابقين بالمدرسة، وتضمنت الاحتفالية ابتهالات دينية بصوت محمد عبد الحميد اخصائي المكتبات بالمدرسة، و إلقاء قصيدة شعرية، لمعلم الحاسب الآلي عماد رشاد، و إلقاء كلمات شكر وثناء وتقدير لأشخاص المحتفي بهم، واختتمت بتقديم الهدايا للمحتفي بهم.

وقالت مديحة محمد حسن مدير إدارة المدرسة، أن احتفالية اليوم، أقيمت لتكريم، الزملاء عاطف مصطفي عكاشة كبير معلمي اللغة العربية، وبولس العبد فرج كبير معلمي اللغة الإنجليزية، والسيدة صباح أحمد حسن كبير معلمي مادة العلوم، مشيرة إلي أن هذا الحفل تقليد اتبعته المدرسة منذ توليها إدارة المدرسة بعد إن أنشأت صندوقا للعاملين بالمدرسة أطلق عليه " صندوق التكريم " ، مؤكدة علي أن تكريم زملاء العمل من المعلمين والعاملين بالمدرسة واجب يمليه عليها ضميرها المهني والإنساني، وعرفانا بالجميل للمحتفي بهم لجهودهم في خدمة العملية التعليمية بالمدرسة علي مدار مشوارهم الوظيفي بالحقل التعليمي الذي أفنوا فيه زهرة شبابهم.

أدار الاحتفالية، التي أشرف علي تنظيمها مصطفي محمود، و داليا عبد المعز، اخصائي الصحافة والإعلام بالمدرسة، أبوبكر محمد الخطيب معلم أول اللغة العربية والتربية الإسلامية.