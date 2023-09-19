الداخلية تكشف ملابسات تغيب صيدلانية بالعمرانية

كشفت المتابعة الامنية با لأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيب فتاة عن أهليتها في العمرانية بمحافظة الجيزة

الداخلية .. كشف ملابسات تغيب صيدلانية بالعمرانية

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 يوليو الماضي تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (صيدلي - مقيم بدائرة القسم) بغياب كريمته صيدلانية تعانى من مرض نفسي، حيث استدعى سيارة إسعاف لتحويلها إلى إحدى المصحات النفسية، ولدى علمها بذلك لاذت بالهرب لخشيتها الاحتجاز بالمصحة.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل للمتغيبة رفقة أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها، وبسؤاله قرر بالعثور على المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية، وقيامه بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى للتوصل لأهليتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات واقعة تغيب طبيب في الجيزة

وفي واقعة اخري ، نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 17 الجارى لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأطباء بغياب نجله (طبيب - مقيم بدائرة القسم) عن مسكنه، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله.

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام (8 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") بإختطاف المجنى عليه من الفيلا محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وإجباره على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلى مختلفة والتخلص من سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة، وإحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته فـى الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه والذى تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الإجتماعى وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له، كما تم ضبط السيارة التى إستخدمها المتهمين فـى الحادث وتبين أنها "مستأجرة".

