وكيل صحة الشرقية يناقش تقرير هيئة الاعتماد والرقابة عن مستشفى صدر الزقازيق

ناقش الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، التقرير الخاص بتقييم الوضع الحالي لمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، مع لجنتي وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدعم الفني للمنشآت الصحية.

جاء ذلك في الاجتماع الختامي للجنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بقاعة الاجتماعات بمستشفى الصدر، وفي حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومدير ورؤساء الأقسام بالمستشفى، وبعد زيارة اللجان المشكلة للمستشفى، والتي استغرقت لمدة ٣ أيام متتالية، تم خلالها المرور على كافة الأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفى، لتقييم الوضع الحالي بها، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع الخطط اللازمة لتحسين الأداء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، وتحديد مدى إمكانية تسجيل المستشفى ضمن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ناقش وكيل الوزارة مع ممثلي اللجان معايير ومتطلبات التسجيل والاعتماد للمنشأة، والتي تشمل عدة جوانب منها "جودة الخدمة، وسلامة البيئة والمنشأة، والتراخيص اللازمة، والبرامج التدريبية، ومراجعة الوثائق، وبرامج صحة العاملين، والسلامة والصحة المهنية، والإمكانات المتاحة من القوى البشرية والتجهيزات والمعدات الطبية، وخطة الصيانة الدورية الوقائية، والعمليات والنتائج".

وأشادت اللجنة بما لمسته من جهود مضنية على أرض الواقع، من جميع الفرق الطبية بالمستشفى، في تقديم خدمات طبية بجودة عالية للمرضى بها، وبما يتم تطبيقه من معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، مقدمة الثناء والشكر للفرق الطبية ولوكيل الوزارة على الجهود المبذولة لصالح المرضى.

وأشار الدكتور هشام شوقي مسعود إلى أن هذه الزيارة، تأتي بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وضمان حقوق المرضى والعاملين في القطاع الصحي وتشجيع التطوير المستمر والابتكار، ومتابعة معايير الجودة ومتطلبات الاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتحضير المنشأة لمرحلة التسجيل على معايير الهيئة، وذلك تمهيداً للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة.

وكلف الدكتور هشام مسعود مدير إدارة الجودة ومدير إدارة المستشفيات والإدارات الفنية بأهمية الإعداد الجيد لكافة المستشفيات للتسجيل والاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والعمل المتواصل على هذا الملف لاستيفاء كافة اشتراطات الجودة والاشتراطات الصحية التي تؤهلها للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى أهمية تقسيم تطوير مستشفيات المحافظة إلى مراحل، مع تحديد أولويات كل مرحلة، ودراسة احتياجات كل مستشفى على حدى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأقسام الطبية المختلفة بها، مع التأكيد أيضاً على التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الفرق الطبية، والذي يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.