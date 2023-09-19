هيفاء وهبي تتعاقد علي فيلم جديد اخراج مرقص عادل

تعاقدت النجمة هيفاء وهبي على فيلم جديد، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة القادمة، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

حيث كتبت هيفاء وهبي عبر حسابها علي انستجرام "فيلم جديد من تأليف أ.هيثم سعيد واخراج أ.مرقص عادل، التحضيرات بدأت من ٤ شهور , طرح المخرج فكرتين فكرة فيلم رومانسي كوميدي و فكرة فيلم أكشن …والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة...برأيكم اي فيلم انا اخترت 🤩❓🎥".

وتخوض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "جوري"، حيث تعاقدت عليه رسميًا خلال الفترة الماضية، كما تستعد لتصوير مشاهدها فى العمل الفترة المقبلة، وهو من إخراج مرقس عادل.

ومن المقرر أن ينطلق تصويره بنهاية الشهر الجاري.

وكانت تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فى حفل ضخم أحيته في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وخطفت أنظار الجمهور بشكل كبير وأشعلت الحفل بباقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها.

وأبدت النجمة هيفاء وهبي سعادتها بالحفل قائلة: "كفر الشيخ حلوة أوي وناسها أحلى، يمكن أنتم من أحلى الجماهير اللي شُفتها أنا بحبكم أوي وشكرًا لحضوركم، وأنها سعيدة بتواجدها في المدينة السياحية بكفر الشيخ".