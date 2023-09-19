تعليم سوهاج يكرم الفائزين في مسابقات شركة "أديوميتر مصر"

كرم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، الفائزين والمشاركين في مسابقات شركة " أديوميتر مصر " بنادي المعلمين بسوهاج من أبناء مدارس المحافظة وهي مسابقات دولية إختيارية .

جاء ذلك بحضور كل من : حسن مشعل مدير العلاقات العامة بشركة "أديوميتر مصر"، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام، ومحمود عجمي مدير عام التعليم الفني، وعبد الرؤوف حمدون نقيب المعلمين، ومحمد الرشيدي مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وأحمد آدم الموجه العام بالتعليم الفني، وأسامة عبد الجليل موجه عام الرياضيات، وأسامة مكي موجه عام اللغة الإنجليزية، ومحمد مكي رئيس قسم المشاركة المجتمعية بالمديرية .



وأكد محمد الرشيدى أن مسابقات شركة " أديوميتر مصر "هي مسابقات دولية اختيارية يتم تنفيذها على مستوى العالم كمسابقة كينجارو رياضيات و كينجارو علوم و كينجارو وهيبو فى اللغة الانجليزية، ويتم تصعيد الفائزين فيها تدريجيا ليصلوا إلى المنافسة النهائية والتي يتم تنظيمها بإيطاليا.

وفي سياق متصل أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت ورش عمل الحوار المجتمعي لمناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة من 2024 إلى 2029 والتي تم عقدها بمحافظة الأقصر اليوم الأحد 17 سبتمبر.

من جانبه قال عطا الميموني مدير عام التعليم بسوهاج، أن الحوار المجتمعي لوزارة التربية والتعليم استهدف مناقشة الأولويات الأساسية للخطة وتحديد التحديات وكيفية تحقيق الأولويات ووضع التوصيات الخاصة بأولويات الخطة.





ويتكون البرنامج مجموعة من ورش العمل بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الذي ألقى كلمة حول الحوار المجتمعي والمشاركة الفعالة في الخطة الاستراتيجية، بدعم من منظمة اليونسيف والتعاون الألماني، ونظم ورش العمل باشراف الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير والمشرف على الخطة الاستراتيجية .

وشاركت مديرية التربية والتعليم بسوهاج بفاعلية في ورش العمل ممثلة في ورش العمل ممثلة في عطا الميموني، مدير عام التعليم بسوهاج، وأشرف مكي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، وأسامة النمر، مدير إدارة التعليم الثانوي، وسامية الشريف، مدير إدارة التعليم الاعدادي، وفاضل النحاس، مدير إدارة التعليم الابتدائي، ومجدي حمودة، مدير إدارة الجودة، وأحمد أبو ضيف، موجه عام التربية الاجتماعية.