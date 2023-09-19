بث مباشر مباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024 | يلا شوت
بث مباشر مباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024 | يلا شوت
بث مباشر مباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024 | يلا شوت،يبدأ النصر مشواره في مجموعات دوري أبطال آسيا 2024 بمواجهة بيرسبوليس على أرض ملعب آزادي، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.
تأهل زملاء كريستيانو رونالدو إلى هذه المرحلة بعد مباراة صعبة في الدور التمهيدي أمام فريق شباب الأهلي دبي، انتهت بفوز النصر 4-2 في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وجاءت قرعة المجموعات للنصر غير مواتية حيث وقع في "مجموعة الموت"، برفقة الفرق الصعبة مثل الدحيل القطري واستقلال دوشنبه.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024؟
ستكون مباراة النصر وبيرسبوليس منقولة عبر شاشة قناة SSC1 HD داخل السعودية.
ويمكنك متابعة المباراة عبر قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية في نسختيهما الآسيوية إذا كنت داخل الإمارات.
ومن قطر وفي بقية بقاع العالم العربي، ستكون المباراة متاحة عبر قناة beIN Sports AFC HD 1.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس | من هنــــا
تشكيل النصر أمام بيرسبوليس
نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة بيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا.
- حارس المرمى: نواف العقيدي.
- خط الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - محمد آل فتيل - سامي النجعي.
- خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن غريب.
- الهجوم: ساديو ماني - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.
تشكيل بيرسبوليس ضد النصر السعودي
إليكم تشكيل بيرسبوليس المتوقع لمواجهة النصر السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا.
- حراسة المرمي: رضا بيرانفاند.
- خط الدفاع: دانيل اسماعيلفار - حسن كنعاني - علي نعمتي - مرتضي بوراليجانجي.
- خط الوسط: مسعود ريجي - سعيد صادقي - ميلاد سارلاك.
- الهجوم: مهدي ترابي - وحيد أميري - محمد عمري.
- رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس | من هنــــا
تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس
|القناة
|القمر
|التردد
|الترميز
|التصحيح
|SSC 1 HD
|عرب سات
|12380 أفقي
|27500
|3/4
|beIN SPORTS AFC
|نايل سات
|12245 عامودي
|27500
|2/3
|سهيل سات
|11585 عامودي
|27500
|2/3
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024؟
سيكون البث المباشر لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024 متاحًا من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من تطبيق "شاهد VIP".
ويمكنك متابعة المباراة أيضًا من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة "بي إن كونكت"، كما سيكون متاحًا عبر تطبيق "Starzplay".
رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس | من هنــــا
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