استئناف الدراسة في المناطق المنكوبة بالزلزال بالمغرب

عاد الأطفال إلى المدارس في عدد من البلدات والقرى المتضررة، بشدة من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب منذ أكثر من أسبوع، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

واستؤنفت الدروس في بلدتي أمزميز وأسني بجبال الأطلس الكبير وبعض القرى بإقليم تارودانت في الجنوب الغربي، بحسب موقع لكم المستقل.

ونُقل عن مديرية التربية بولاية الحوز، قولها إن السلطات المحلية نصبت 150 خيمة خاصة مجهزة بمستلزمات التدريس والأساسيات حيث ستقام الدروس.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الوحدات التي أقامها الجيش في أمزميز تنتظر تركيب وحدات تعليمية متنقلة

وقد نقلت ما أسمته بشعور التفاؤل والتصميم الذي أعرب عنه المعلمون والطلاب على حد سواء.

وفي الوقت نفسه، يتم نقل حوالي 6000 طالب مسجلين في المدارس في ست بلديات الأكثر تضررا في الحوز إلى المدارس في مدينة مراكش القريبة، حسبما ذكرت قناة 2M التلفزيونية.

بعد أيام من تعرض المغرب لأعنف زلزال مدمر في تاريخ البلاد منذ قرن، شهد إقليم ميدلت الواقع شرقي المغرب فيضانات وسيولًا جارفة، اليوم الجمعة.

وضربت عواصف قوية مدينة وجدة المغربية، ما أدى لتعطل حركة السير واقتلاع العديد من الأشجار.

فيما أظهرت مشاهد انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، حجم تلك الفيضانات التي جرفت بدربها السيارات واقتلعت الأشجار أيضا.

وظهر في بعض المقاطع السيول وهي تجرف بعض السيارات رغم محاولات أصحابها السيطرة عليها وإخراجها خارج مجرى السيل دون فائدة.

صعوبات جمة في الوصول إلى القرى النائية:

يأتي ذلك، فيما لا تزال فرق الإنقاذ في إقليم الحوز بؤرة الزلزال، تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى القرى النائية لوعورة الطرقات، وتقطع بعضها جراء انهيارات الصخور.

بينما تسابق السلطات المغربية الزمن لإغاثة منكوبي الزلزال، وسد حاجات مئات الآلاف من المتضررين، خاصة في المناطق النائية، الذين يبيتون في العراء أو ضمن الخيم التي نصبت.

فيما أكد بعض خبراء الزلازل إمكانية استمرار الهزات الارتدادية لأسابيع أو أشهر، لكن قوة هذه الهزات لا يمكن أن تفوق درجة الهزة الأصلية.

وترك الزلزال الذي ضرب المغرب سكانَ المناطق المتضررة من دون سقوفٍ تُؤويهم، ومن دون مياهٍ أو وسيلة نقل حديثة ما اضطرهم إلى العودة إلى الأساليب القديمة.

وتواصل قوات الدرك المغربية عمليات الإغاثة والإنقاذ في المناطق المنكوبة جراء الزلزال.

ويتم استخدام المروحيات في كثير من عمليات إجلاء المصابين في المناطق الجبلية الوعرة التي يتعذر وصول سيارات الإسعاف إليها.

يذكر أن هذا الزلزال هو الأعنف الذي يضرب المغرب منذ عام 2004 عندما سقط ما يقرب من 630 قتيلاً في مدينة الحسيمة شمال البلاد، وقد حصد نحو 3 آلاف قتيل.

وتوارت آمال العثور على ناجين لأسباب من بينها كثرة منازل الطوب التقليدية المنتشرة في منطقة الأطلس الكبير لأنها بعد انهيارها تتحول إلى أكوام تراب لا تترك منافذ لتسلل الهواء.

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